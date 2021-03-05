Получив вакцину от коронавируса, каждый радуется как может. А житель Канады показал, что для радости никогда не бывает слишком холодно.

Канадец индийского происхождения Гурдип Пандер вакцинировался от коронавируса и решил отметить это событие по-особому – он поделился своей радостью традиционным индийским танцем Бхангра. Мужчина станцевал на замерзшем озере в Юконе, когда термометры показывали -25 градусов по Цельсию.

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Гурдип считает, что это был удивительный опыт, и ему хотелось поделиться радостью со всем миром и поддержать таким образом жителей страны и дать им надежду.

Вчера вечером я получил свою вакцину от Covid-19. Потом я пошел на замерзшее озеро, чтобы станцевать Бхангру на нем от радости, надежды и позитива, которые я пересылаю по всей Канаде и за ее пределы для здоровья и благополучия всех.

Yesterday evening I received my Covid-19 vaccine. Then I went to a frozen lake to dance Bhangra on it for joy, hope and positivity, which I'm forwarding across Canada and beyond for everyone's health and wellbeing. pic.twitter.com/8BS0N7zVZK — Gurdeep Pandher of Yukon (@GurdeepPandher) March 2, 2021

Холодная погода не является помехой для танцев Пандера. Он танцует каждый день на открытом воздухе.

Прошло четыре дня с того времени, как я получил вакцину Covid-19. Многие люди присылали мне сообщения, чтобы узнать, как я себя чувствую сейчас. Поэтому я решил снова посетить то же самое замерзшее озеро Лаберж, чтобы исполнить свой позитивный и радостный танец Бхангра, который все объясняет. Счастливого вам дня!

Стоит отметить, что видео сразу стало вирусным в социальных сетях – только в твиттере оно набрало более 2,7 миллиона просмотров.

Добавим, что Пандер регулярно выкладывает видео со своими зажигательными танцами из Юкона, самого малонаселенного региона Канады. Зимы там долгие и суровые, но Пандеру это ничуть не мешает, ведь танцевальные движения создают в его теле энергию, которая поддерживает тепло даже при минусовых температурах

I danced Bhangra in the wilderness of the Yukon for joy, hope, positivity, and good health. I am dispatching this positive vibe across Canada and beyond. pic.twitter.com/BzJiOk0jR1 — Gurdeep Pandher of Yukon (@GurdeepPandher) March 4, 2021

After fresh snow, it became a charming winter-wonderland around my cabin in the wilderness. It danced for joy, hope and positivity, which I am sending to you. pic.twitter.com/3NkI8QCQfs — Gurdeep Pandher of Yukon (@GurdeepPandher) February 27, 2021