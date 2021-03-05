Канадец отпраздновал вакцинацию от Covid-19: танец на замерзшем озере, который стал вирусным
Получив вакцину от коронавируса, каждый радуется как может. А житель Канады показал, что для радости никогда не бывает слишком холодно.
Источник:твиттер Gurdeep Pandher of Yukon
Канадец индийского происхождения Гурдип Пандер вакцинировался от коронавируса и решил отметить это событие по-особому – он поделился своей радостью традиционным индийским танцем Бхангра. Мужчина станцевал на замерзшем озере в Юконе, когда термометры показывали -25 градусов по Цельсию.
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Гурдип считает, что это был удивительный опыт, и ему хотелось поделиться радостью со всем миром и поддержать таким образом жителей страны и дать им надежду.
Вчера вечером я получил свою вакцину от Covid-19. Потом я пошел на замерзшее озеро, чтобы станцевать Бхангру на нем от радости, надежды и позитива, которые я пересылаю по всей Канаде и за ее пределы для здоровья и благополучия всех.
Холодная погода не является помехой для танцев Пандера. Он танцует каждый день на открытом воздухе.
Прошло четыре дня с того времени, как я получил вакцину Covid-19. Многие люди присылали мне сообщения, чтобы узнать, как я себя чувствую сейчас. Поэтому я решил снова посетить то же самое замерзшее озеро Лаберж, чтобы исполнить свой позитивный и радостный танец Бхангра, который все объясняет. Счастливого вам дня!
Стоит отметить, что видео сразу стало вирусным в социальных сетях – только в твиттере оно набрало более 2,7 миллиона просмотров.
Добавим, что Пандер регулярно выкладывает видео со своими зажигательными танцами из Юкона, самого малонаселенного региона Канады. Зимы там долгие и суровые, но Пандеру это ничуть не мешает, ведь танцевальные движения создают в его теле энергию, которая поддерживает тепло даже при минусовых температурах
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