Відео не містить занадто багато деталей, за винятком того, що воно було знято в залі для боулінгу в Міннеаполісі за допомогою дрона. Тож приготуйтеся до цікавої віртуальної прогулянки.

Джей Крістенсен та Ентоні Джаска – режисери студії відеовиробництва Rally Studios з Міннеаполіса. Вони знімають найскладніші відео з використанням дронів.

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Останній з таких відео вони опублікували на своєму каналі в ютуб. В цьому ролику дрон під керуванням одного з режисерів на високій швидкості залетів у зал для боулінгу: пронісся повз відвідувачів та куль, які котилися по доріжках, покружляв по залу і бару. В одному з епізодів камера пролітає над кеглями, а потім за ними, так що у відео можна побачити приховані механізми, які прибирають і виставляють кеглі. В кінці дрон навмисне збив кеглі – страйк не вийшов, деяким кеглям вдалося встояти.

Чіткий атмосферний звук додає ролику безпосередності. Відео повністю знято одним дублем, але для цього знадобилося від 8 до 12 спроб.

Перш ніж включити камеру, знадобилося багато часу на планування та складання карти польоту. Намір був зробити це більш кінематографічним,

– розповіли у Rally Studios.

Дрон літає по боулінгу на високій швидкості та збиває кеглі: відео

Варто зазначити, що відео Крістенсена та Джаска розійшлося мережею і на нього відреагував відомий режисер Джеймс Ганн. Робота так вразила режисера, що він запросив хлопців взяти участь у зйомках третьої частини "Вартових галактики".

Я хочу, щоб вони поїхали з нами у Лондон пізніше цього року, коли ми будемо знімати Guardians of the Galaxy Vol. 3,

– написав у твітері Джеймс Ганн.