Підліток катався на гойдалці півтори доби та став рекордсменом
Патрік Купер з Нової Зеландії провів минулі вихідні, катаючись на гойдалці. У цьому не було б нічого незвичайного, якби він не робив це протягом 36 годин.
Джерело:Stuff
17-річний юнак вирішив встановити світовий рекорд по найдовшому катанню на гойдалці. Йому вдалося перевершити досягнення попередньої рекордсменки – новозеландки Еймі Півотт, яка у 2013 році провела на гойдалці 32 години.
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Хлопець розпочав своє катання у суботу, 5 березня, о 10:23, а закінчив у неділю ввечері – о 22:23. Таким чином, він гойдався цілих 36 годин. Патріку дозволялося щогодини робити короткі перерви по 5 хвилин. Також їх можна було накопичувати. Перші 9 годин юнак катався безперервно, а потім зупинився на 45 хвилин, які встиг "зекономити".
Найважче було подолати світанок. Приблизно з 3 до 7 ранку мені здавалося, що кожна хвилина тягнеться цілу вічність. Я дуже хотів спати, але випив кілька енергетичних напоїв, і мені полегшало,
– поділився Патрік Купер.
Коли цей марафон закінчився, хлопець проспав цілу ніч, а в понеділок вранці розповів, що досі був трохи втомленим і мав невелику кріпатуру, але загалом юнак почувався добре.
Патрік Купер катався на гойдалці 36 годин / Фото Stuff
Встановлення свого рекорду юнак вирішив поєднати з корисною справою, і організував збір коштів для лікарні Starship. За півтори доби йому вдалося зібрати 2300 доларів (понад 63 тисячі доларів).
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