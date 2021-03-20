Страх – одна з найсильніших емоцій. Напевно, тому деякі геймери так люблять ігри в жанрі хорор.

Хтось любить грати на нервах, а хтось любить їх лоскотати. Тож якщо ви любите такі відчуття як страх, жах, самотність чи безпорадність – налаштуйтеся на потрібний лад і пограйте в по-справжньому страшні ігри.

Це цікаво 5 дзен-відеоігор, які допоможуть випустити пару та розслабитися після робочого тижня

Розваги 24 сподіваються, що наступна добірка безкоштовних хорор-ігор скрасить не один ваш вечір.

1. Veinless Property – моторошно стильний хорор



Гра-хорор Veinless Property / Фото itch.io

Гра в жанрі жахів, в основі якої вторгнення у будинок. Сюжету як такого немає: герой збирається спати, але спершу йде вимикати світло у всіх кімнатах. У повній темряві він заходить в спальню і вкривається ковдрою. Але раптом – стукіт у вхідні двері. Ось тут і починається найцікавіше.

Гра подарує безліч візуальної краси, відмінний звуковий супровід та вразить дизайном монстрів.

2. First Winter – неймовірно тривожна напруга від початку до кінця



Гра жахів First Winter / Фото itch.io

Гра жахів з цікавими головоломками й присутнім всюди почуттям страху. Гра від першої особи, всі дії в якій відбуваються у 1982 році під час холодної війни в дуже характерному стилі ретро. Радянський підводний човен був перехоплений в північній частині Тихого океану, в 140 морських милях на захід від Лос-Анджелесу. Здається, що гравець опинилвся в жахливій реальності мінливих світів і середовищ, і йому належить з'ясувати, що саме сталося на борту підводного човна, і в кінцевому підсумку врятувати світ від ядерної катастрофи.

Хоча прогрес часто зберігається протягом всієї гри, передбачається, що гравець пройде "Першу зиму" не відриваючись. Розробники рекомендують використовувати навушники, а не динаміки.

3. Therapy with Dr. Albert Krueger – терапія мрії



Гра Therapy with Dr. Albert Krueger / Фото itch.io

Гравець потрапляє на прийом до ексцентричного психотерапевта доктора Крюгера, автора унікальної методики "сонної терапії" ("dream therapy"). З якої причини гравець тут опинився – незрозуміло, але відкрутитися від сеансу вже не вдасться. Попереду чекають 15-20 хвилин тестів, відвертих розмов, які чим далі стають більш страшними, і дуже винахідливих скрімерів.

Стильний, атмосферний і дуже оригінальний комедійний хоррор містить найпростішу графіку, кілька анімацій та звукові ефекти з безкоштовних бібліотек.

4. Death Flush – психоделіка як вона є



Гра Death Flush / Фото itch.io

Переслідуваний спогадами про смерть діда, головний герой Ронні повинен зіткнутися зі своїм найбільшим страхом – ходити до туалету на самоті. Адже кожного разу у вбиральні спочатку намертво зачиняються двері, потім за решіткою вентиляції виявляється камера спостереження, а потім – героя атакує обгорілий маніяк зі знаряддям вбивства – унітазним стільчаком.

У грі із жахливим ретро-стилем немає жодної логіки геймдизайну і розповіді, але присутні загадкові головоломки та каламбури.

5. The Open House – симулятор відкритих дверей



Гра The Open House / Фото itch.io

День відкритих дверей – гра жахів з купівлі нерухомості, в якій ви можете імітувати справжній день відкритих дверей. Автори гри запрошують на віртуальну екскурсію по стандартному американському будиночку та стати свідком чогось несподіваного. Згодом будинок виявиться не таким вже звичайним, а віртуальний тур – не таким комфортним, як обіцяли на початку. Навколишнє середовище та атмосфера гри стануть лячними і гнітючими під час просування по будинку.

Ця гра – по-справжньому авангардний хоррор, не схожий взагалі ні на що.