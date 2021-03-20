Страх – одна из самых сильных эмоций. Наверное, поэтому некоторые геймеры так любят игры в жанре хоррор.

Кто-то любит играть на нервах, а кто-то любит их щекотать. Поэтому если вы любите такие ощущения как страх, ужас, одиночество или беспомощность – настройтесь на нужный лад и поиграйте в по-настоящему страшные игры.

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Развлечения 24 надеются, что следующая подборка бесплатных хоррор-игр скрасит не один ваш вечер.

1. Veinless Property – жутко стильный хоррор



Игра-хоррор Veinless Property / Фото itch.io

Игра в жанре ужасов, в основе которой вторжение в дом. Сюжета как такового нет: герой собирается спать, но сперва идет выключать свет во всех комнатах. В полной темноте он заходит в спальню и укрывается одеялом. Но вдруг – стук во входную дверь. Вот тут и начинается самое интересное.

Игра подарит множество визуальной красоты, отличное звуковое сопровождение и поразит дизайном монстров.

2. First Winter – невероятно тревожное напряжение от начала до конца



Игра ужасов First Winter / Фото itch.io

Игра ужасов с интересными головоломками и присутствующим повсюду чувством страха. Игра от первого лица, все действия в которой происходят в 1982 году во время холодной войны в очень характерном стиле ретро. Советская подводная лодка была перехвачена в северной части Тихого океана, в 140 морских милях к западу от Лос-Анджелеса. Кажется, что игрок оказался в ужасной реальности меняющихся миров и окружений, и ему предстоит выяснить, что именно произошло на борту подводной лодки, и в конечном итоге спасти мир от ядерной катастрофы.

Хотя прогресс часто сохраняется на протяжении всей игры, предполагается, что игрок пройдет "Первую зиму" не отрываясь. Разработчики рекомендуют использовать наушники, а не динамики.

3. Therapy with Dr. Albert Krueger – терапия мечты



Игра Therapy with Dr. Albert Krueger / Фото itch.io

Игрок попадает на прием к эксцентричному психотерапевту доктору Крюгеру, автору уникальной методики "сонной терапии" ("dream therapy"). По какой причине игрок здесь оказался – непонятно, но отвертеться от сеанса уже не удастся. Впереди ждут 15-20 минут тестов, откровенных разговоров, которые чем дальше – становятся более страшными, и очень изобретательные скримеры.

Стильный, атмосферный и очень оригинальный комедийный хоррор содержит самую простую графику, несколько анимаций и звуковые эффекты из бесплатных библиотек.

4. Death Flush – психоделика как она есть



Игра Death Flush / Фото itch.io

Преследуемый воспоминаниями о смерти деда, главный герой Ронни должен столкнуться со своим самым большим страхом – ходить в туалет в одиночестве. Ведь каждый раз в уборной сначала намертво закрывается дверь, потом за решеткой вентиляции оказывается камера наблюдения, а потом – героя атакует обгоревший маньяк с орудием убийства – унитазным стульчаком.

В игре с ужасным ретро-стилем нет никакой логики геймдизайна и рассказа, но присутствуют загадочные головоломки и каламбуры.

5. The Open House – симулятор открытых дверей



Игра The Open House / Фото itch.io

День открытых дверей – игра ужасов по покупке недвижимости, в которой вы можете имитировать настоящий День открытых дверей. Авторы игры приглашают на виртуальную экскурсию по стандартному американскому домику и стать свидетелем чего-то неожиданного. Со временем дом окажется не таким уж обычным, а виртуальный тур – не таким комфортным, как обещали в начале. Окружающая среда и атмосфера игры станут страшными и гнетущими во время продвижения по дому.

Эта игра – по-настоящему авангардный хоррор, не похожий вообще ни на что.