Представляем подборку игр, жанр которых специально погрузит игрока в состояние дзена. Игры, которые заставят мозг расслабиться и впасть в похожее на медитацию состояние.

Дзен-видеоигры – это не просто игры – под этим термином понимают философию и эстетику. В дзен-играх почти никогда не бывает сюжета, сложного геймплея, четких целей и точно – никакого насилия.

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Поэтому, чтобы успокоиться, получить удовольствие от минималистичного дизайна, поймать медитативную волну, Развлечения 24 предлагают вашему вниманию 5 ярких и эффективных дзен-игр.

1. Townscaper – градостроительный симулятор, где ИИ делает все за тебя

Эта игра своего рода "градостроительный симулятор", только практически без всех свойств этого жанра. В ней не нужно думать об инфрастуктуре, заниматься микроменеджментом или следить за потребностями населения. Просто размещайте в пространстве трехмерные кубики, кликая по экрану, а встроенный искусственный интеллект превращает это в дома и районы. Он сам подгоняет крыши, связывает пустоты арками, делает где надо двери, окна, печные трубы и даже уютные деревца и скамейки.

Без конкретной цели. Без вычурного игролада. Только строительство красоты и красота строительства.

Доступна для Windows, MacOS

2. Zen Bound 2 – дзен-пазл с веревкой

Эта игра представляет собой симулятор пазла из доиндустриальной эры. Дано: грубо вырезанная деревянная фигурка. Цель: аккуратно обвязать ее толстым жгутом. Звучит очень просто, но в этой простоте кроется настоящий дзен. В игре есть челенджи, но они несложные. Внимательно посмотрев на фигурку, можно быстро понять, как ее лучше обмотать.

Zen Bound 2 – это спокойный и медитативный игровой процесс с тактильными, пыльными визуальными эффектами и возвышенным, обертывающим саундтреком сенсационного электронного художника Ghost Monkey.

Доступна для iOS, Maemo, PC, Android, Nintendo Switch

3. PLAYNE : The Meditation Game – игра, которая буквально создана для медитации

Медитативная игра в самом прямом смысле. Ее задача – ненапряженно обучить игрока базовому приему медитации. Без любого религиозного вмешательства и эзотерики. Игра просто подсказывает, как делать дыхательные упражнения, а заодно позволяет спокойно сконцентрироваться на текущем моменте. Как и в любой игре, здесь есть вознаграждение: ежедневно делая простые упражнения, игрок выращивает свой собственный сад.

Создайте прекрасный остров и наблюдайте, как он растет и преображается с помощью вашей осознанности. Почувствуйте глубокое расслабление и изучите простые упражнения, которые помогают заботиться о вашем психическом благополучии.

Доступна для Windows, MacOS

4. Universe Sandbox – игра, в которой любуешься космическими объектами

Игра, которая концентрируется на макрообъектах Вселенной – основанный на физике космический симулятор. Здесь можно перемещать и сталкивать звезды и планеты, спутники и астероиды. Переместите Землю подальше от Солнца и наблюдайте, как она замерзает. Добавьте ей еще несколько Лун и узнайте, что произойдет. Забрасывайте Нептун астероидами, устройте колоссальный метеоритный дождь Солнцу. Смешайте коктейль из галактик!

Игра, объединяющая гравитацию в реальном времени, климат, столкновения и материальные взаимодействия, чтобы показать красоту нашей Вселенной и хрупкость нашей планеты.

Доступна для Windows, MacOS, SteamOS + Linux

5. Eastshade – симулятор художника, который исследует живописный остров

Эта игра – медитативный "симулятор ходьбы", в котором не нужно делать ничего, кроме как исследовать живописный остров Ист-Шейд в поисках прекрасных пейзажей. Зафиксируйте мир на холсте с помощью мольберта. Поговорите с жителями, чтобы узнать об их жизни. Посетите города, поднимитесь на вершины, раскройте тайны и откройте для себя забытые места!

Преодолевайте естественные препятствия, чтобы добраться до забытых мест. Почувствуйте, как ваши действия влияют на окружающий мир.

Доступна для PC, Xbox One і PS4