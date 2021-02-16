От детективных миссий до побегов из тюрьмы и уютных развлечений – предлагаем несколько отличных игр, в которые можно поиграть со своим партнером или соседом.

Зимние морозы затягиваются, а постоянное совместное сидение перед сериалами уже надоело, видеоигры остаются одним из немногих разрешенных нам социальных удовольствий.

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Развлечения 24 предлагают подборку игр, которые заполнят радостью ваш вечер или два. Но большинство многопользовательских игр онлайн, поэтому вам понадобятся две консоли.

1. Ушел домой

Уютная, трогательная классика о том, как исследовать семейный дом и собрать воедино историю людей, которые там живут, копаясь в значимых обломках повседневной жизни. Концертные и старые поздравительные открытки и письма рассказывают историю, которая сейчас не менее необычна и трогательна, чем в 2013 году.

2. Врать

В этой замечательной детективной истории вам предстоит распутать сложный клубок лжи, что рассказали актеры, каждый из которых отлично сыграл. Секреты, лежащие в основе этого триллера, настолько привлекательные, что невозможно не сблизиться, если вы играете в него с кем-то другим, отталкивая друг от друга теории, наблюдая за главными героями через веб-камеры и секретные камеры.

3. Выход

A Way Out – одна из тех редких игр, специально предназначенных для игры в паре. Это боевая игра о двух приятелях-преступниках, которые пытаются сбежать из тюрьмы. Не ждите от этой истории особого изящества, но это хорошее развлечение.

4. Лара Крофт и Храм Осириса

Tomb Raider – это более одиночная кинематографическая сделка, но побочные игры Лары Крофт – забавные многопользовательские приключения в стиле Индианы Джонса со сверхъестественным поворотом. Ожидайте древние заминированные храмы и битвы с впечатляющими богами и существами.

5. До рассвета

Замечательная игра ужасов, в которой вы принимаете решения, которые спасают или осуждают группу обездоленных американских миллениалов во время неразумного отпуска в уединенном деревянном домике. Споры о том, какой выбор сделать, являются источником гениальности этой игры как многопользовательского опыта.