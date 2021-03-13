Представляємо добірку ігор, жанр яких спеціально занурить гравця у стан дзену. Ігри, які змусять мозок розслабитися і впасти в схожий на медитацію стан.

Дзен-відеоігри – це не просто ігри – під цим терміном розуміють філософію та естетику. У дзен-іграх майже ніколи не буває сюжету, складного геймплея, чітких цілей і точно – жодного насильства.

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Тож, щоб заспокоїтися, отримати задоволення від мінімалістичного дизайну, зловити медитативну хвилю, Розваги 24 пропонують вашій увазі 5 яскравих і ефективних дзен-ігор.

1. Townscaper – містобудівний симулятор, де ШІ робить все за тебе

Ця гра свого роду "містобудівний симулятор", тільки практично без всіх властивостей цього жанру. В ній не потрібно думати за інфраструктуру, займатися мікроменеджментом чи стежити за потребами населення. Просто розміщуйте в просторі тривимірні кубики, клікаючи по екрану, а вбудований штучний інтелект перетворює це в будинки та райони. Він сам підганяє дахи, пов'язує порожнечі арками, робить де треба двері, вікна, пічні труби і навіть затишні деревця і лавки.

Без конкретної мети. Без вигадливого ігроладу. Тільки будівництво краси та краса будівництва.

Доступна для Windows, MacOS

2. Zen Bound 2 – дзен-пазл з мотузкою

Ця гра являє собою симулятор пазла з доіндустріальної ери. Дано: грубо вирізана дерев'яна фігурка. Ціль: акуратно обв'язати її товстим джгутом. Звучить дуже просто, але в цій простоті криється справжній дзен. У грі є челенджі, але вони нескладні. Уважно подивившись на фігурку, можна швидко зрозуміти, як її краще обмотати.

Zen Bound 2 – це спокійний і медитативний ігровий процес з тактильними, запорошеними візуальними ефектами і піднесеним, обгортальним саундтреком сенсаційного електронного художника Ghost Monkey.

Доступна для iOS, Maemo, PC, Android, Nintendo Switch

3. PLAYNE : The Meditation Game – гра, яка буквально створена для медитації

Медитативна гра в самому прямому сенсі. Її завдання – ненапружено навчити гравця базового прийому медитації. Без будь-якого релігійного втручання і езотерики. Гра просто підказує, як робити дихальні вправи, а заодно дозволяє спокійно сконцентруватися на поточному моменті. Як і в будь-якій грі, тут є винагорода: щодня роблячи прості вправи, гравець вирощує свій власний сад.

Створіть прекрасний острів і спостерігайте, як він росте і перетворюється за допомогою вашої усвідомленості. Відчуйте глибоке розслаблення і вивчіть прості вправи, які допомагають піклуватися про ваш психічний добробут.

Доступна для Windows, MacOS

4. Universe Sandbox – гра, в якій милуєшся космічними об'єктами

Гра, що концентрується на макрооб'єктах Всесвіту – заснований на фізиці космічний симулятор. Тут можна переміщати й зіштовхувати зірки та планети, супутники та астероїди. Перемістіть Землю подалі від Сонця і спостерігайте за тим, як вона замерзає. Додайте їй ще декілька Місяців і дізнайтеся, що станеться. Закидайте Нептун астероїдами, влаштуйте колосальний метеоритний дощ Сонцю. Змішайте коктейль з галактик!

Гра, що об'єднує гравітацію в реальному часі, клімат, зіткнення і матеріальні взаємодії, щоб показати красу нашого Всесвіту і крихкість нашої планети.

Доступна для Windows, MacOS, SteamOS + Linux

5. Eastshade – симулятор художника, який досліджує мальовничий острів

Ця гра – медитативний "симулятор ходьби", в якому не потрібно робити нічого, окрім як досліджувати мальовничий острів Іст-Шейд у пошуках прекрасних пейзажів. Зафіксуйте світ на полотні за допомогою мольберта. Поговоріть з жителями, щоб дізнатися про їхнє життя. Відвідайте міста, підніміться на вершини, розкрийте таємниці і відкрийте для себе забуті місця!

Долайте природні перешкоди, щоб дістатися до забутих місць. Відчуйте, як ваші дії впливають на навколишній світ.

Доступна для PC, Xbox One і PS4