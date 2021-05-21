5 найменших казино в історії Лас-Вегаса

Коли більшість чує слово "казино", то одразу спадають на думку величезні та розкішні казино Лас-Вегаса або Монте-Карло. Але як щодо маленьких? Адже є безліч непомітних і крихітних казино, які користуються не меншою популярністю.

Лас-Вегас вважають меккою казино для шанувальників азартних ігор з усього світу. Великі казино, великі заклади, великі покерні столи, великі гроші. Проте є казино, які не визначаються величчю чи гламурністю, але є доволі цікавими. Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають про найменші гральні заклади Лас-Вегасу.

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Silver Sevens – Срібні сімки



Казино Silver Sevens / Фото trip.com

Silver Sevens розташоване за 20 кілометрів від центру Лас-Вегаса. Площа казино становить близько 3 000 квадратних метрів, проте дарує своїм відвідувачам величезне задоволення.

На невеликому просторі казино Silver Sevens розташовані понад 500 новітніх передових електронних ігрових автоматів, які приносять гравцям приголомшливі виграші. У мініатюрному казино є букмекерська контора, де відвідувачі можуть робити ставки на що завгодно.

І оскільки настільні ігри – невід'ємна частина кожного казино Лас-Вегаса, Silver Sevens пропонує будь-яку гру, яку можуть побажати гості закладу. А блекджек пропонує виплати у розмірі 3:2.

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Pioneer Casino – Казино Піонер



Pioneer Casino / Фото pinterest.com

Pioneer Casino – крихітне казино площею 1800 квадратних метрів в центрі Лас-Вегаса. Воно було лише шостим за величиною казино в гральній мецці, проте одним із провідних закладів в центрі міста. І хоча Pioneer Club більше не працює як казино, він донині залишається легендою Вегаса.

Культовий знак ковбоя – вивіска закладу, яка досі прикрашає будівлю. Але зараз там розташований магазин сувенірів, – один з найбільш впізнаваних у столиці азартних ігор, що засвітився у фільмі про Джеймса Бонда 1971 року "Діаманти назавжди".

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Casino Royale – Казино Рояль



Casino Royale / Фото hoteltirrenus.it

Casino Royale – казино, яке розташоване в Парадайз на Лас-Вегас-Стріп. Площа цього автентичного місця складає трохи більше, ніж 1500 квадратних метрів.

Попри невеликий простір казино пропонує широкий вибір ігрових автоматів, як нових, так і класичних. Тут є і настільні ігри, серед яких – крепс, блекджек із бонусом, рулетка, трикартковий покер із прогресивним джекпотом, блекджек з однією колодою і блекджек із безкоштовними ставками. У відвідувачів казино є можливість вступити до клубу гравців, в якому тим, хто втратив свої перші 20 доларів, повертається 20 доларів для гри на автоматах. Якщо гемблери продовжать грати, їм відшкодують 20 доларів ігрових кредитів за кожні 100 доларів, які вони втратять після цього.

Casino Royale – це відмінний вибір для любителів азартних ігор, які намагаються розтягнути свої гроші та одне з найкращих місць у Лас-Вегасі.

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Main Street Station – Станція Main Street



Казино Main Street Station / Фото hrs.com

Main Street Station – це казино у центрі Лас-Вегаса, яке розташоване на площі близько 2 500 квадратних метрів.

Це невелике казино, пропонує своїм відвідувачам все необхідне для фантастичного дозвілля – чудові ігрові автомати, понад 800 електронних ігор та усі найпопулярніші настільні ігри. Саме тому знайти стіл зі стандартними правилами та низькими бай-інами буде нескладно.

Окрім ігор, Main Street Station пропонує своїм гостям самостійну екскурсію. Експозиції містять частину Берлінської стіни, що стоїть у чоловічому туалеті з прикріпленими до неї пісуарами, вітражі з особняка Ліліан Рассел, двері і фасад з Королівського банку Кувейту, двері з маєтку Джорджа Пуллмана, пулманський автомобіль Луїзи Мей Олкотт, люстри з будівлі Coca-Cola і оперного театру Фігаро. Також на території казино працює ресторан і мініпивоварня Triple 7, де подають 8 сортів крафтового пива.

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Gold Spike – Золотий Шип



Gold Spike / Фото goldspike.com

Gold Spike – крихітне казино, площею всього 750 квадратних метрів, яке розташоване в одному кварталі від історичної вулиці Фрімонт-стріт.

Сьогодні там вже не знайти ігрових автоматів чи настільних ігор, адже казино оновило свій імідж як ігрового майданчика для дорослих. Але якщо хочеться живої музики та веселих ігор з друзями у комфортабельних приміщеннях – Gold Spike працює цілодобово і без вихідних.

Гігантський пивний понг, Cornhole, Twister, шахи, побудова жахливої фортеці Lego, виступи живих груп – усе це робить Gold Spike ідеальним місцем для зустрічей вдень і вночі.

не забувайте, що до всіх азартних ігор потрібно ставитися відповідально, – наголошує онлайн-казино Cosmolot.

Якщо ви любитель ігрових автоматів і не можете дочекатися наступної відпустки, щоб вирушити у дивовижні місця –