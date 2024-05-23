Таким чином 14 березня міський музей у Сент-Луїсі вирішив відсвяткувати "День 314", влаштований на честь телефонного коду міста.

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Раніше музей вже здобував 4 інші рекорди Гіннеса:

найбільший у світі олівець завдовжки 23 метри,

найбільша у світі гойдалка завдовжки 25 метрів,

найбільша у світі тенісна ракетка,

найвища у світі людина.

Міський музей також пишається тим, що йому належить найбільша у світі пара спідньої білизни, яка, як відомо, висить у нашому кафе,

– розповіла директорка з продажу Кеті Енріке.



355 людей відвідали музей з трусами на голові / Фото City Museum

Книга рекордів Гіннеса зазначає, що гігантські труси з п'ятиметровим поясом, виставлені в музеї, були створені 1996 року художниками з Сент-Луїса Петом Ебі та Енн Пейдрік. Однак офіційно ці труси не є найбільшими у світі, оскільки рекордсменом Книги рекордів Гіннеса наразі є труси Cottonil з Єгипту з поясом довжиною 25 метрів.

Однак директорка наголосила, що під девізом заохочення людей "досліджувати, повзати, ковзати, залазити, гойдатися і просто загубитися в музеї", ця спроба потрапити до Книги рекордів Гіннеса була якраз у їхньому дусі.

Раніше ми писали про британку Алісію Берроуз, яка встановила світовий рекорд за найшвидше миття вікон, помивши їх за 16,13 секунди. Батько Алісії, Террі "Турбо" Берроуз, також є світовим рекордсменом у цій галузі.