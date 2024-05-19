Вона змогла помити 3 стандартних офісних вікна розміром 114,3 на 114,3 сантиметра всього за 16,13 секунди.

Дивіться також Сімеоне переписав історію іспанського футболу: яке досягнення підкорилося тренеру Атлетіко

Вражає, але батько дівчини – Террі "Турбо" Берроуз – також є світовим рекордсменом. З 1997 року він неодноразово побивав чоловічий рекорд. Востаннє це сталося 2009 року.

Що відомо про нову рекордсменку

33-річна жінка ніколи не була професійною мийницею вікон і працює в автомобільній промисловості, але вона вчилася у найкращих. Алісія виросла, спостерігаючи за тим, як її батько змагається і досягає вершин у своїй справі.

Вона побила свій власний рекорд 13 березня на Манчестерському клінінговому шоу. Батько жінки також був присутній, аби підтримати доньку.

Мій тато на сьомому небі від щастя! Мій тато дуже любить встановлювати власні рекорди, тож дуже приємно, що тепер у нас є однаковий рекорд. Хоча я ніколи не займалася миттям вікон, моє дитинство було дуже тісно пов'язане з цією справою,

– пригадала жінка.

Алісія каже, що вона не думає, що коли-небудь буде такою ж швидкою, як її батько, завдяки його багаторічній практиці, але вона в захопленні від того, що вони тепер мають однакові рекорди.

Найкращі поради Алісії щодо миття вікон:

Мийте вікна в похмурий день, оскільки сонце може швидко висушити піну, і на вікнах залишаться розводи. Зніміть жалюзі або штори – якщо ви їх залишите, пил або бруд на них можуть залишити сліди на вікні. Для отримання натурального мийного розчину додайте в теплу воду рівні частини білого оцту і розмішайте. Занадто багато мильної піни може залишити розводи, тому уникайте надмірного перемішування води.

Раніше ми писали про польку, яка простояла в ящику з льодом понад 3 години. Після цього вона стала першою жінкою, яка витримала це випробування.