Свою подорож вони розпочали з Джексонвіля. За 2 місяці вони планували досягнути найпівденнішої точки США – Кі-Веста.

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Одна з дівчат, на ім'я Лорен зізналася, що у дитинстві любила кататися з подругою на іграшкових машинках.

Ми завжди хотіли спробувати встановити світовий рекорд Гіннеса. Тепер подумали, що це веселий спосіб згадати наше дитинство. Дуже любимо божевільні пригоди, розширювати межі можливого та намагаємося надихати інших людей на цьому шляху,

– додала Лорен.

Цікаво! У Книзі рекордів Гіннеса досі не зафіксована максимальна відстань, подолана на іграшковій машинці, але нещодавно організація схвалила заявку від подруг, тож їхня спільна подорож набула офіційного статусу як перша спроба встановити новий світовий рекорд.

Мандрівницям вручили GPS-трекер, вони повинні вмикати його щодня перед поїздкою, аби підтвердити, що вони не маніпулюють даними. Пристрій відстежує, куди вони йдуть, з якою швидкістю та коли зупиняються.



Маршрут, який планують подолати дівчата / Фото Cassie Aran

Кессі та Лорен мають понад мільйон підписників в TikTok, YouTube та Instagram. Вони регулярно діляться враженнями від свого незвичайного автопробігу в соціальних мережах, заразом популяризуючи ідею захисту навколишнього середовища та відповідального ставлення до тварин.

Раніше у Нью-Йорку 353 балерини встановили світовий рекорд, простоявши на пуантах протягом однієї хвилини. Для цієї спроби балерини з різних країн та штатів США зібралися в готелі Plaza у Нью-Йорку.