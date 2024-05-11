Свое путешествие они начали с Джексонвиля. За 2 месяца они планировали достичь самой южной точки США – Ки-Веста.
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Одна из девушек, по имени Лорен призналась, что в детстве любила кататься с подругой на игрушечных машинках.
Мы всегда хотели попробовать установить мировой рекорд Гиннеса. Теперь подумали, что это веселый способ вспомнить наше детство. Очень любим сумасшедшие приключения, расширять границы возможного и стараемся вдохновлять других людей на этом пути,
– добавила Лорен.
Путешественницам вручили GPS-трекер, они должны включать его ежедневно перед поездкой, чтобы подтвердить, что они не манипулируют данными. Устройство отслеживает, куда они идут, с какой скоростью и когда останавливаются.
Маршрут, который планируют преодолеть девушки / Фото Cassie Aran
Кэсси и Лорен имеют более миллиона подписчиков в TikTok, YouTube и Instagram. Они регулярно делятся впечатлениями от своего необычного автопробега в социальных сетях, заодно популяризируя идею защиты окружающей среды и ответственного отношения к животным.
Ранее в Нью-Йорке 353 балерины установили мировой рекорд, простояв на пуантах в течение одной минуты. Для этой попытки балерины из разных стран и штатов США собрались в отеле Plaza в Нью-Йорке.