Свое путешествие они начали с Джексонвиля. За 2 месяца они планировали достичь самой южной точки США – Ки-Веста.

Смотрите также На багажной полке в самолете нашли загадочную женщину

Одна из девушек, по имени Лорен призналась, что в детстве любила кататься с подругой на игрушечных машинках.

Мы всегда хотели попробовать установить мировой рекорд Гиннеса. Теперь подумали, что это веселый способ вспомнить наше детство. Очень любим сумасшедшие приключения, расширять границы возможного и стараемся вдохновлять других людей на этом пути,

– добавила Лорен.

Интересно! В Книге рекордов Гиннеса до сих пор не зафиксировано максимальное расстояние, преодоленное на игрушечной машинке, но недавно организация одобрила заявку от подруг, поэтому их совместное путешествие приобрело официальный статус как первая попытка установить новый мировой рекорд.

Путешественницам вручили GPS-трекер, они должны включать его ежедневно перед поездкой, чтобы подтвердить, что они не манипулируют данными. Устройство отслеживает, куда они идут, с какой скоростью и когда останавливаются.



Маршрут, который планируют преодолеть девушки / Фото Cassie Aran

Кэсси и Лорен имеют более миллиона подписчиков в TikTok, YouTube и Instagram. Они регулярно делятся впечатлениями от своего необычного автопробега в социальных сетях, заодно популяризируя идею защиты окружающей среды и ответственного отношения к животным.

Ранее в Нью-Йорке 353 балерины установили мировой рекорд, простояв на пуантах в течение одной минуты. Для этой попытки балерины из разных стран и штатов США собрались в отеле Plaza в Нью-Йорке.