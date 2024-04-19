Предыдущий рекорд установили в 2019 году. Тогда на пуантах простояли 306 балерин.
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На этот раз для попытки танцоры собрались в нью-йоркском отеле Plaza. Для участия в нынешнем рекорде в Нью-Йорк прибыли девушки из разных штатов США и даже из других стран.
В Нью-Йорке 353 балерины установить мировой рекорд: смотрите видео
Другие впечатляющие рекорды
- На австралийской ферме удалось вырастить огромную голубику. Урожай установил новый мировой рекорд по версии Книги рекордов Гиннеса.
- Мужчина из Шотландии решил провести интересный эксперимент и отказался от твердой пищи отказался от твердой пищи, чтобы похудеть. Свой эксперимент он проводил под наблюдением врачей, которые следили за его состоянием здоровья 24 на 7.
- А другой мужчина из Британии поймал в искусственном озере Чу-Велли, что вблизи Бристоля, рекордно большую рыбу. Ее вес составил почти 22 килограмма.