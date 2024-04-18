Відомо, що жінка малює фотороботи. Її кар'єра була натхненна її власним жахливим досвідом зіткнення зі смертю.

Дивіться також Хмельничанин зубами відкрив понад 50 пляшок, щоб зібрати гроші на ЗСУ: його ціль зворушує

Як художниця ледь не померла

Раніше Лоїс танцювала на телебаченні та працювала моделлю. Однак у віці 21 років вона стала мішенню серійного вбивці і ґвалтівника.

Він напав на мене і катував майже до смерті. Весь час, поки він нападав на мене, він душив мене, і врешті-решт я вижила... Ледве. Тож я знаю, як це – думати про власну смерть від рук когось без жодної причини, окрім того, що це просто жахлива людина,

– пригадала вона.



Лоїс Гібсон / Фото guinnessworldrecords.com

Після нападу Лоїс переїхала до Г'юстона та звернулася до поліції у пошуках роботи. Використовуючи свій дар малювання, вона почала малювати фотороботи.

"Коли я вперше працювала над вбивством для поліції Г'юстона, це був жалюгідний схематичний ескіз, але я зрозуміла, що цей жалюгідний витвір мистецтва може зупинити вбивцю, який вбивав так само як ледь не вбили мене. Я планувала більше ніколи цим не займатися, тому що цей ескіз був таким жахливим емоційно", – додала жінка.

Однак потім ця справа затягнула її.Вона стала залежною від того, аби ловити злочинців. Лоїс утримує свій рекорд вже близько 20 років, і кількість злочинців, яких вона допомогла посадити за ґрати, постійно зростає. Говорячи про свій титул у Книзі рекордів Гіннеса, Лоїс сказала, що світовий рекорд допоміг їй здобути легітимність мого ремесла, тому що я думаю, що багато людей не думають, що фотороботи можуть бути ефективними.