Таким образом 14 марта городской музей в Сент-Луисе решил отпраздновать "День 314", устроенный в честь телефонного кода города.

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Ранее музей уже получал 4 другие рекорды Гиннеса:

самый большой в мире карандаш длиной 23 метра,

самые большие в мире качели длиной 25 метров,

самая большая в мире теннисная ракетка,

самый высокий в мире человек.

Городской музей также гордится тем, что ему принадлежит самая большая в мире пара нижнего белья, которая, как известно, висит в нашем кафе,

– рассказала директор по продажам Кэти Энрике.



355 человек посетили музей с трусами на голове / Фото City Museum

Книга рекордов Гиннеса отмечает, что гигантские трусы с пятиметровым поясом, выставленные в музее, были созданы в 1996 году художниками из Сент-Луиса Пэтом Эби и Энн Пейдрик. Однако официально эти трусы не являются крупнейшими в мире, поскольку рекордсменом Книги рекордов Гиннеса пока есть трусы Cottonil из Египта с поясом длиной 25 метров.

Однако директор подчеркнула, что под девизом поощрения людей "исследовать, ползать, скользить, залезать, качаться и просто потеряться в музее", эта попытка попасть в Книгу рекордов Гиннеса была как раз в их духе.

Ранее мы писали о британке Алисии Берроуз, которая установила мировой рекорд за самое быстрое мытье окон, помыв их за 16,13 секунды. Отец Алисии, Терри "Турбо" Берроуз, также является мировым рекордсменом в этой области.