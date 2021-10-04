15 цікавих фото, які доводять, що все пізнається у порівнянні

Не секрет, що у світі все відносно і по-справжньому пізнається у порівнянні. Деякі речі доволі важко осягнути без контексту, і залежно від ситуації ми будемо ставитися до них абсолютно по-різному.

Це справедливо для абсолютно усіх сфер нашого життя. Розваги 24 підготували добірку цікавих порівнянь, які можуть неабияк здивувати та змусити вас подивитися на певні речі та явища під іншим кутом. Деякі з них можуть бути дуже схожими зовні, але суттєво відрізнятися внутрішньо, і навпаки.

Це цікаво 5 найпопулярніших гральних автоматів, які підкорили гемблерів з усього світу

"Щойно вийшла на пенсію після 42 років роботи акушеркою у лікарні. Тут я на початку (1979 рік) і наприкінці своєї кар'єри"

Фото Reddit / nankie

"15 років потому все ще найкращі друзі"

Фото Reddit / BufordTeeJustice

"Як почався 2021 рік, і як він просувається"

Фото Reddit / myanusisbleeding1991

"Собака мого брата до і після того, як він забрав його з притулку"

Фото Reddit / ChiefWolfy

"Розмір стовбура одного з тих дерев, які вирубають у Канаді, у порівнянні з розміром чоловіка. Ось чому люди так розчаровуються"

Фото Reddit / WillOfTheLand

"Ефект світлового забруднення – як виглядають зірки у звичайну ніч і тоді, коли у більшості вимкнуте світло"

Фото Reddit / TomNookTheCook

"Моєму маленькому хлопчику виповнюється 1 рік цього тижня"

Фото Reddit / RastaDonut

"Телефон у джинсах моєї дружини і в штанцях мого 18-місячного сина"

Фото Reddit / ben_j_davis

"Уніформа чоловічої і жіночої команди з пляжного гандболу"

Фото Norges Håndballforbund / Niclas Dovsjö

"Моя дружина говорила, що він не виросте великим"

Фото Reddit / 99percentCat

"Мій Triumph Spitfire 1977 року поруч з парою Ford"

Фото Reddit / ofurdadi

"Науковий експеримент моєї доньки. Рослини слухають її записаний голос. Крайня зліва чує негативні та злі коментарі, крайня справа – позитивні та ласкаві"

Фото з фейсбуку Steve Curran

"Я отримала у спадок швейне приладдя моєї бабусі. Складаючи їх, зрозуміла, що купила такі ж ґудзики, як і вона купила для мене 35 років тому"

Фото Reddit / Glitter_Plague

"Моя мама у 2000 році і моя сестра у 2021 році"

Фото Reddit / ThenemeY27

"Волейболіст і гімнастка. Обидвоє олімпійські спортсмени"

Фото з твітера Simone_Biles

Дивіться також Тоді та зараз: захоплива добірка колажів, які показують, як час змінює все довкола