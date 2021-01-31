10 найпопулярніших шоу на Netflix у січні 2021 року за версією Forbes

Forbes назвав найпопулярніші шоу січня на Netflix. Серед них "Кобра Кай" і "Бріджертони"

Джерело: Forbes

Журналісти Forbes назвали найпопулярніші серіали січня 2021 року. Список був складений виходячи з власної системи балів – вони стежили за тим, які шоу потрапляли в топ-10 Netflix протягом місяця, і нараховували серіалам бали. Шоу, які набрали найбільше балів і трималися в топі, вважаються такими, що переглядаються найбільше.

Читайте також Apple представив новий фільм до китайського Нового року повністю знятий на iPhone 12 Pro Max

1. Перше місце у новинки грудня 2020 року серіалу "Бріджертони" (Bridgerton) – ще в січні ця стрічка обігнала за популярністю "Хід королеви".

2. Другий рядок посідає серіал "Кобра Кай" (Cobra Kai), що переїхав на Netflix з YouTube.

3. На третьому місці опинився документальний фільм про маніяка Річарда Раміреса "Нічний сталкер: полювання за серійним вбивцею" (Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer).

4 місце – дитяче шоу "Cocomelon: пісні для дітей"

5 місце – "Люпен"

6 місце – серіал Nickelodeon "Небезпечний Генрі"

7 місце – "Кращі в Лос-Анджелесі" з Джесікою Альбою

8 місце – "Доля: сага клубу Вінкс"

9 місце – Jenni Rivera: Mariposa de Barrio, біографічна драма про мексиканську співачку

10 місце – "Моторошні пригоди Сабріни"