10 найпопулярніших шоу на Netflix у січні 2021 року за версією Forbes
Forbes назвав найпопулярніші шоу січня на Netflix. Серед них "Кобра Кай" і "Бріджертони"
Джерело: Forbes
Журналісти Forbes назвали найпопулярніші серіали січня 2021 року. Список був складений виходячи з власної системи балів – вони стежили за тим, які шоу потрапляли в топ-10 Netflix протягом місяця, і нараховували серіалам бали. Шоу, які набрали найбільше балів і трималися в топі, вважаються такими, що переглядаються найбільше.
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1. Перше місце у новинки грудня 2020 року серіалу "Бріджертони" (Bridgerton) – ще в січні ця стрічка обігнала за популярністю "Хід королеви".
2. Другий рядок посідає серіал "Кобра Кай" (Cobra Kai), що переїхав на Netflix з YouTube.
3. На третьому місці опинився документальний фільм про маніяка Річарда Раміреса "Нічний сталкер: полювання за серійним вбивцею" (Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer).
4 місце – дитяче шоу "Cocomelon: пісні для дітей"
5 місце – "Люпен"
6 місце – серіал Nickelodeon "Небезпечний Генрі"
7 місце – "Кращі в Лос-Анджелесі" з Джесікою Альбою
8 місце – "Доля: сага клубу Вінкс"
9 місце – Jenni Rivera: Mariposa de Barrio, біографічна драма про мексиканську співачку
10 місце – "Моторошні пригоди Сабріни"
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