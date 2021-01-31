10 самых популярных шоу На Netflix в январе 2021 года по версии Forbes
Forbes назвал самые популярные шоу января на Netflix. Среди них "Кобра Кай" и "Бриджертоны".
Источник: Forbes
Журналисты Forbes назвали самые популярные сериалы января 2021 года. Список был составлен исходя из собственной системы баллов – они следили за тем, какие шоу попадали в топ-10 Netflix в течение месяца, и присваивали сериалам баллы. Шоу, набравшие больше всего баллов и державшиеся в топе, считаются самыми просматриваемыми.
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1. Первое место у новинки декабря 2020 года сериала "Бриджертоны" (Bridgerton) – еще в январе эта лента обогнала по популярности "Ход королевы".
2. Вторую строчку занимает сериал "Кобра Кай" (Cobra Kai), переехавший на Netflix с YouTube.
3. На третьем месте оказался документальный фильм о маньяке Ричарде Рамиресе "Ночной сталкер: охота за серийным убийцей" (Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer).
4 место – детское шоу "Cocomelon: песни для детей"
5 место – "Люпен"
6 место – сериал Nickelodeon "Опасный Генри"
7 место – "Лучшие в Лос-Анджелесе" с Джессикой Альбой
8 место – "Судьба: сага Клуба Винкс"
9 место – Jenni Rivera: Mariposa de Barrio, биографическая драма про мексиканскую певицу
10 место – "Леденящие кровь приключения Сабрины"
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