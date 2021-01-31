Forbes назвал самые популярные шоу января на Netflix. Среди них "Кобра Кай" и "Бриджертоны".

Источник: Forbes

Журналисты Forbes назвали самые популярные сериалы января 2021 года. Список был составлен исходя из собственной системы баллов – они следили за тем, какие шоу попадали в топ-10 Netflix в течение месяца, и присваивали сериалам баллы. Шоу, набравшие больше всего баллов и державшиеся в топе, считаются самыми просматриваемыми.

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1. Первое место у новинки декабря 2020 года сериала "Бриджертоны" (Bridgerton) – еще в январе эта лента обогнала по популярности "Ход королевы".

2. Вторую строчку занимает сериал "Кобра Кай" (Cobra Kai), переехавший на Netflix с YouTube.

3. На третьем месте оказался документальный фильм о маньяке Ричарде Рамиресе "Ночной сталкер: охота за серийным убийцей" (Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer).

4 место – детское шоу "Cocomelon: песни для детей"

5 место – "Люпен"

6 место – сериал Nickelodeon "Опасный Генри"

7 место – "Лучшие в Лос-Анджелесе" с Джессикой Альбой

8 место – "Судьба: сага Клуба Винкс"

9 место – Jenni Rivera: Mariposa de Barrio, биографическая драма про мексиканскую певицу

10 место – "Леденящие кровь приключения Сабрины"​