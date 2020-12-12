Японська компанія з виробництва продуктів харчування та напоїв Mitsubishi Shokuhin нещодавно випустила алкогольний суп, щоб підняти настрій споживачів під час нинішньої пандемії.

В Японії надійшов у продаж новий швидкий суп у горнятку Nihonshu no Dashiwari. Як повідомляє Soranews24, він ідеальний для зими, тому що його секретний інгредієнт – алкоголь.

Читайте також Вчений майже через 28 років дізнався, що його дитяче фото весь цей час було мемом

Взимку додаткові шари одягу є одним із способів боротьби з холодом, але найчастіше більш ефективним способом є зігрівання зсередини, наприклад, за допомогою заспокійливої чашки гарячого супу. Але, чесно кажучи, хіба ця чашка супу не була б смачнішою, якби містила краплю алкоголю?

В склад нового японського супу входить саке та традиційний бульйон дасі, який роблять з ламінарії, скумбрії і соєвого соусу. Але незважаючи на список концентрованих морських інгредієнтів – дасі не має рибного смаку. Цей компонент часто використовують в приготуванні супів з локшиною удон і соба, а також — тушкованих страв з оденом.

Співвідношення між інгредієнтами – один до трьох. Смак продукту м'який і складний. Відзначається, що в ньому є солодкі, солоні і терпкі ноти.

Суп потрібно вживати гарячим, попередньо розігрівши в мікрохвильовці. При високій температурі алкоголь не випаровується. Навіть після нагрівання саке зберігає 4% вміст алкоголю. Тому такий суп з саке краще не їсти перед робочим днем.

Nihonshu no Dashiwari коштує 198 єн (53 грн).