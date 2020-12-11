Адріан Сміт – доктор біологічних наук, що вивчає еволюційну біологію і поведінку живих організмів, днями зробив дивовижне відкриття, але не в сфері біології.

Вчений переглядав Instagram, коли натрапив на свою фотографію, зроблену в 1992 році. Адріан Сміт, який проживає у Північній Кароліні, був шокований, виявивши, що його фотографія, 27-річної давнини, коли він був ще дитиною, стала інтернет-мемом.

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Він сказав, що йому це сподобалося, але визнав, що в дитинстві він знайшов би це "дивним і сумним". Хоча відкриття Сміта стало більш вірусним, ніж оригінальний мем.

Адріан сказав, що згадав, як дуже пишався цією фотографією, що йому вдалося знайти, відповідний фон, за що він заплатив додатково 2 долари. "28 років тому єдине місце, де жило це фото – це стіна біля задніх дверей моєї бабусі. Можливо, в 2008 році я відправив його в тематичний блог Tumblr на тему лазерного портрета під назвою "У нас є лазери!”. З тих пір у цього фото було своє дивне Інтернет-життя." – говорить про знахідку Адріан Сміт на своїй сторінці у Twitter.

Here’s a very 2020 thing I just learned about myself: this picture of the 8-year-old, 3rd grade version of me has been a meme FOR YEARS!!!!!!!!!!!!



Like, there’s merch and everything. Internet is weird. thread pic.twitter.com/4oUVjz5FEK — Adrian Smith (@DrAdrianSmith) December 2, 2020

Наскільки я можу сказати, в минулому я жив інтернет-мемом – життям Грейсона,

– коментує меми Адріан.

Ось деякі з моїх улюблених версій мене. Курящий атеїст-Бунтар. Грейсон Фон Шевроле. Хот-доги і Кармен Сан-Дієго,

– жартує вчений.

Адріан знайшов людину, яка створила мем, і зв'язався з нею. Він сказав, що не заперечує, коли його фото використовують як мем, і думає, що це смішно. "Цей образ просто живе власним життям персонажа у власному Всесвіті мемів. Це не я, хоча це я, розумієте?" – сказав Адріан.