Вчений майже через 28 років дізнався, що його дитяче фото весь цей час було мемом
Адріан Сміт – доктор біологічних наук, що вивчає еволюційну біологію і поведінку живих організмів, днями зробив дивовижне відкриття, але не в сфері біології.
Вчений переглядав Instagram, коли натрапив на свою фотографію, зроблену в 1992 році. Адріан Сміт, який проживає у Північній Кароліні, був шокований, виявивши, що його фотографія, 27-річної давнини, коли він був ще дитиною, стала інтернет-мемом.
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Він сказав, що йому це сподобалося, але визнав, що в дитинстві він знайшов би це "дивним і сумним". Хоча відкриття Сміта стало більш вірусним, ніж оригінальний мем.
Адріан сказав, що згадав, як дуже пишався цією фотографією, що йому вдалося знайти, відповідний фон, за що він заплатив додатково 2 долари. "28 років тому єдине місце, де жило це фото – це стіна біля задніх дверей моєї бабусі. Можливо, в 2008 році я відправив його в тематичний блог Tumblr на тему лазерного портрета під назвою "У нас є лазери!”. З тих пір у цього фото було своє дивне Інтернет-життя." – говорить про знахідку Адріан Сміт на своїй сторінці у Twitter.
Наскільки я можу сказати, в минулому я жив інтернет-мемом – життям Грейсона,
– коментує меми Адріан.
Ось деякі з моїх улюблених версій мене. Курящий атеїст-Бунтар. Грейсон Фон Шевроле. Хот-доги і Кармен Сан-Дієго,
– жартує вчений.
Адріан знайшов людину, яка створила мем, і зв'язався з нею. Він сказав, що не заперечує, коли його фото використовують як мем, і думає, що це смішно. "Цей образ просто живе власним життям персонажа у власному Всесвіті мемів. Це не я, хоча це я, розумієте?" – сказав Адріан.
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