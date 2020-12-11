Адриан Смит – доктор биологических наук, изучающий эволюционную биологию и поведение живых организмов, на днях сделал удивительное открытие, но не в сфере биологии.

Ученый просматривал Instagram, когда наткнулся на свою фотографию, сделанную в 1992 году. Адриан Смит, который проживает в Северной Каролине, был шокирован, обнаружив, что его фотография 27-летней давности, когда он был еще ребенком, стала интернет-мемом.

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Он сказал, что ему это понравилось, но признал, что в детстве он нашел бы это "странным и печальным". Хотя открытие Смита стало более вирусным, чем оригинальный мем.

Адриан сказал, что вспомнил, как очень гордился этой фотографией, что ему удалось найти, подходящий фон, за что он заплатил дополнительно 2 доллара. "28 лет назад единственное место, где жило это фото – это стена у задней двери моей бабушки. Возможно, в 2008 году я отправил его в тематический блог Tumblr на тему лазерного портрета под названием "У нас есть лазеры!”. С тех пор у этого фото была своя странная Интернет-жизнь."– говорит о находке Адриан Смит на своей странице в Twitter.

Here’s a very 2020 thing I just learned about myself: this picture of the 8-year-old, 3rd grade version of me has been a meme FOR YEARS!!!!!!!!!!!!



Like, there’s merch and everything. Internet is weird. thread pic.twitter.com/4oUVjz5FEK — Adrian Smith (@DrAdrianSmith) December 2, 2020

Насколько я могу судить, в прошлом я жил онлайн-мемом – жизнью Грейсона,

– комментирует мемы Адриан.

Вот некоторые из моих любимых версий меня. Курящий атеист-Бунтарь. Грейсон Фон Шевроле. Хот-доги и Кармен Сан-Диего,

– шутит ученый.

Адриан нашел человека, создавшего мэм, и связался с ним. Он сказал, что не возражает, когда его фото используют как мем, и думает, что это смешно. "Этот образ просто живет собственной жизнью персонажа в собственной Вселенной мемов. Это не я, хотя это я, понимаете?" – сказал Адриан.