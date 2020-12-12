Появился алкогольный суп быстрого приготовления: компоненты, которые согреют этой зимой
Японская компания по производству продуктов питания и напитков Mitsubishi Shokuhin недавно выпустила алкогольный суп, чтобы поднять настроение потребителей во время нынешней пандемии.
В Японии поступил в продажу новый быстрый суп в горшочке Nihonshu no Dashiwari. Как сообщает Soranews24, он идеален для зимы, потому что его секретный ингредиент – алкоголь.
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Зимой дополнительные слои одежды являются одним из способов борьбы с холодом, но чаще всего более эффективным способом является согревание изнутри, например, с помощью успокаивающей чашки горячего супа. Но, честно говоря, разве эта чашка супа не была бы вкуснее, если бы содержала каплю алкоголя?
В состав нового японского супа входит сакэ и традиционный бульон даси, который делают из ламинарии, скумбрии и соевого соуса. Но несмотря на список концентрированных морских ингредиентов – даси не имеет рыбного вкуса. Этот компонент часто используют в приготовлении супов с лапшой удон и соба, а также тушеных блюд с оденом.
Соотношение между ингредиентами – один к трем. Вкус продукта мягкий и сложный. Отмечается, что в нем есть сладкие, соленые и терпкие ноты.
Суп нужно употреблять горячим, предварительно разогрев в микроволновке. При высокой температуре алкоголь не испаряется. Даже после нагревания сакэ сохраняет 4% содержания алкоголя. Поэтому такой суп из сакэ лучше не есть перед рабочим днем.
Nihonshu no Dashiwari стоит 198 иен (53 грн).
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