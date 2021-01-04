Людина знімає на відео свого хом'яка, який здійснює зухвалу втечу з в'язниці на свободу через складний картонний лабіринт зі смугою перешкод. Ця детально спланована операція занадто цікава, щоб її пропустити.

Той хто складав список найкращих блокбастерів 2020 року, напевне, не бачив жодного відео на Youtube-каналі Mister Hamster. Адже на цьому каналі публікуються кліпи, на яких хом'як, на ім'я Містер Хамстер постійно зухвало втікає з в'язниці, долаючи надскладні перешкоди. Ну хіба це не кращий бойовик року?

Це цікаво Чому вам потрібен кіт: ідеальний твіттер-аккаунт, що переконає близьких завести милу тваринку

Очевидно, що людина, яка це робить, має багато вільного часу і натхнення. Але користувачі мереж у захваті від цих кумедних лабіринтів з хом'яком – перша частина стала вірусною та зібрала понад 55,5 млн переглядів.

І якщо ви не очікуєте занадто багато від хом'яків, пропонуємо переглянути ці справжні бойовики за участю Містера Хамстера, який втікає з камери через зламаний туалет та виривається з задушливих чотирьох стін в'язниці, успішно долає всі перешкоди на своєму шляху у заплутаному лабіринті.

Варто додати, що кліпи настільки чудові, що ви напевне будете переглядати їх знову і знову, чекаючи виходу наступного випуску.

Сьогоднішня розповідь обов'язково буде дуже динамічною. Містер Хамстер сидів у в'язниці. Хом'яча поліція проігнорувала його, він зламав унітаз, уникнув кількох небезпечних пасток і втік. Містер Хамстер був швидким, хоробрим і щасливим. Поліція не змогла його зловити,

– йдеться в описах до відео.

Хом'ячий лабіринт для домашніх тварин в реальному житті.

Однак свобода Містера Хамстера була недовгою, оскільки згодом йому довелося уникати загрози самозванця з відомої гри Among Us.

Милі домашні тварини хом'ячки дуже розумні! Коли самозванець, знамените зло комп'ютерної гри, кидає у в'язницю маленького хом'ячка, його старший брат кидається рятувати його! Містер Хамстер пробирається через лабіринт, уникаючи безлічі хитрих пасток! Він щасливо добирається до місця призначення, натискає на важіль і рятує маленького хом'ячка! Шахрай покараний! Розумні домашні хом'ячки замикають самозванця в його власній клітці!