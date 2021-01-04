Человек снимает на видео своего хомяка, который совершает дерзкий побег из тюрьмы на свободу через сложный картонный лабиринт с полосой препятствий. Эта детально спланированная операция слишком интересна, чтобы ее пропустить.

Тот кто составлял список самых лучших блокбастеров 2020 года, наверняка, не видел ни одного видео на Youtube-канале Mister Hamster. Ведь на этом канале публикуются клипы, на которых хомяк, по имени Мистер Хамстер постоянно дерзко убегает из тюрьмы, преодолевая сложнейшие препятствия. Ну разве это не лучший боевик года?

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Очевидно, что у человека, который это делает, есть много свободного времени и вдохновение. Но пользователи сетей в восторге от этих забавных лабиринтов с хомяком – первая часть стала вирусной и собрала более 55,5 млн просмотров.

И если вы не ожидаете слишком многого от хомяков, предлагаем посмотреть эти настоящие боевики с участием Мистера Хамстера, который убегает из камеры через сломанный туалет и вырывается из душных четырех стен тюрьмы, успешно преодолевает все препятствия на своем пути в запутанном лабиринте.

Стоит добавить, что клипы настолько великолепны, что вы наверняка будете просматривать их снова и снова, ожидая выхода следующего выпуска.

Сегодняшний рассказ обязательно будет очень динамичным. Мистер Хамстер сидел в тюрьме. Хомячья полиция проигнорировала его, он сломал унитаз, избежал нескольких опасных ловушек и скрылся. Мистер Хамстер был быстрым, храбрым и счастливым. Полиция не смогла его поймать,

– говорится в описаниях к видео.

Хомячий лабиринт для домашних животных в реальной жизни.

Однако свобода Мистера Хамстера была недолгой, поскольку впоследствии ему пришлось избегать угрозы самозванца из известной игры Among Us.

Милые домашние животные хомячки очень умные! Когда самозванец, знаменитое зло компьютерной игры, бросает в тюрьму маленького хомячка, его старший брат бросается спасать его! Мистер Хамстер пробирается через лабиринт, избегая множества хитрых ловушек! Он счастливо добирается до места назначения, нажимает на рычаг и спасает маленького хомячка! Мошенник наказан! Умные домашние хомячки запирают самозванца в его собственной клетке!