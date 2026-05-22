Але щоб через оголошення в інтернеті продавали зуби мудрості – таке бачимо вперше. На доволі незвичайні оголошення звернула увагу користувачка Threads з ніком lunarflare_lunarflare. Вона пожартувала, що на популярній платформі з продажу можна знайти все, що завгодно.

Як українці зуби на OLX продавали

Жінка поділилася скринами повідомлень, де люди продають свої зуби мудрості, додаючи до оголошення фотографії. Хтось тримає зубчик на долоні, хтось турботливо зберігає зуби у пакетику. Ціни на зуби різні. Хтось продає один зуб за 820 гривень, а хтось демпінгує і віддає всього за 300, комусь не шкода продати 4 вісімки за 3250 гривень. Як вважаєте, норм ціна на товар? А хтось взагалі віддає на обмін? Цікаво, а що хочуть отримати замість зубів?



Українці продають вісімки на OLX / Фото з соцмереж

Пізніше сама ж користувачка Threads і з'ясувала, для чого таки продають зуби мудрості. Виявляється, попит на них є серед стоматологів, які використовують зуби для навчання, також з них роблять різні сувеніри або навіть прикраси, попит на зуби мудрості є й серед різних магів та чаклунів, ну, хто б сумнівався. Ми перевірили й дійсно побачили на OLX чимало оголошень щодо продажу зубів мудрості. Що б ви розуміли, розміщені вони у розділі "Хобі, відпочинок і спорт".



Зуби мудрості на OLX / Скрин оголошень

Реакція мережі на цей допис не змусила на себе довго чекати. Найбільше люди шкодують про те, що після видалення зубів вони залишили їх у стоматолога. Ось що пишуть:

"А в мене коли стоматолог спитав, чи віддавати вісімки після видалення, я посміялась і сказала нє. тепер не смішно";

"Коли зубна фея більше не приносить грошики під подушку, а витрати за стоматолога треба якось покрити";

"Цікаво, за яким КВЕД податкова скаже реєструвати таку діяльність";

"Це виходить зуб який я видалила за 5000 грн можна було продати, а не викинути";

"Така собі компенсація від зубної феї, яка працює через олх";

"У році 2017-2018 ми для навчання попросили в стоматологічній поліклініці. Нам тоді здоровенну банку літрову дали, навіть фото є. Ото скарб виявляється";

"Реально, навіть ніколи не задумувалась над цим, що їх ще десь використовують. Ну що ж, тепер для мене на одну з таємниць Всесвіту стало менше".

А ви знали? А ви знали, що у багатьох сучасних дітей взагалі немає зубів мудрості? Вважається, що зуби мудрості є пережитком великих щелеп наших предків та їхнього раціону, який складався з більш жорсткої їжі, яка не була термічно оброблена, пише Medicover. З часом, у міру еволюції раціону людини та розмірів щелеп, потреба в цих додаткових молярах зменшилася. Зараз вже антропологи вважають зуби мудрості рудиментарними органами, подібними до апендикса.

Люди продають у мережі справжні черепи

Нехай вас не бентежать зуби мудрості на українському OLX, бо на eBay народ примудрявся купувати справжні людські черепи, пише National Geographic. Виявляється, на них навіть є попит – серед колекціонерів та художників. Наприклад, митець Зейн Вайлі купує їх онлайн, вирізьблює на них орнаменти та перетворює на дорогі артоб'єкти. Один з таких сувенірів із релігійною реліквією всередині продали за 8575 доларів.

Окрім приватних сайтів та платформ на кшталт Facebook, за дослідженнями вчених, лише на аукціоні eBay за сім місяців було виставлено на продаж 454 людські черепи за середньою стартовою ціною близько 650 доларів. Більшість таких експонатів на ринку США походять від старих медичних скелетів, які колись масово постачалися з Індії та Китаю.

Законність такого бізнесу є досить суперечливою через заплутаність та відсутність єдиних правил. У США немає закону, який забороняв би володіти чи торгувати людськими останками, якщо вони не належать корінним американцям, тому ця діяльність часто є законною за замовчуванням. Проте великі платформи самостійно вводять обмеження: наприклад, той же самий eBay офіційно заборонив продаж подібних речей.

Що ще дивного продавали люди на OLX?

Якщо ви думаєте, що зуби мудрості – це єдина дивна річ, яку можна знайти серед оголошень про продаж на популярній платформі, то дууууже помиляєтеся. Раніше 24 Канал розповідав про неочікувані речі, які українці вирішили продати через інтернет. Так от, що можна було купити: місячний метеорит, який коштує майже 800 тисяч гривень. Вага такого сувенірчика становила всього 10 грамів.

За 150 гривень користувачка, на ім'я Анна продавала послугу з написання мотиваційного листа. А чому б і так? А ще всього за 5 мільйонів гривень можна було купити звичайну синю кулькову ручку. Купили б?