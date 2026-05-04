З цієї нагоди вирішили нагадати вам про найдорожчі лоти, пов'язані з "Зоряними війнами", які коли-небудь продавали на аукціоні. Фанати викладали за ці речі мільйони, пише Mini Museum.

Дивіться також Йоду у "Зоряних війнах" мала зіграти мавпа: чому ідея провалилася

Найдорожчі колекційні предмети "Зоряних війн"

На першому місці стоїть X-Wing від виробника реквізиту з Industrial Light and Magic. Грег Джейн створив цю модель для однієї з фінальних сцен фільму "Епізод IV: Нова надія". Модель продали з молотка за 3,1 мільйона доларів. Річ у тім, що багато битв у "Зоряних війнах" вимагали знищення мініатюр за допомогою вибухівки. Художникам доводилося створювати багато копій кораблів, щоб їх вистачало на кілька дублів. Але цей експонат дивом залишився цілим. Грег Джейн каже, що знайшов його в картонній коробці у своєму будинку.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.



X-Wing продали на аукціоні за кілька мільйонів доларів / Фото Mini museum

Далі йде модель R2D2, яку продали на аукціоні за 2,7 мільйона доларів. Це була повномасштабна модель R2D2, вірного дроїда-астромеханіка Люка Скайвокера. Він був зібраний з деталей різних серійних моделей, що використовувалися в "Епізоді IV". Кажуть, що зараз цей лот коштує вже 4,1 мільйона доларів.



Найдорожча модель R2D2 / Фото Mini museum

На третьому місці за кількістю отриманих грошей на аукціоні йде повстанський Y-Wing, який продали за 2,3 мільйона доларів. Ця мініатюра була використана у сцені штурму "Зірки Смерті" в Епізоді IV. Модель відрізняється від культового X-Wing своєю конструкцією, вона має безліч витончених деталей, створених художниками ILM.



Модель Y-Wing свого часу продали на аукціоні / Фото Mini museum



І за 1,3 мільйона доларів продали фігурки Боба Фетта з комплектом ракетниці. Колись цю фігурку отримували шанувальники поштою разом з іншими товарами. Але пізніше її відкликали, тому що "ракети" становили ризик удушення. Зараз вже і невідомо скільки таких фігурок насправді є у людей, оскільки вони ніколи не надходили у продаж.



Фігурки Боба Фетта продали на аукціоні за мільйон доларів / Фото Mini museum

Найбільша у світі колекція предметів, присвячених "Зоряним війнам"

Якщо цей американець захоче продати свою колекцію на аукціоні, він стане найбагатшою людиною у світі. Принаймні, так здається, бо Стів Сансвіт із США зібрав приблизно 500 тисяч унікальних предметів, присвячених "Зоряним війнам", пише Guinness World Records. Свою колекцію він розмістив на ранчо Обі-Ван у північній Каліфорнії.



Стів Сансвіт зібрав найбільшу колекцію предметів "Зоряних війн" / Скрин відео

Понад 10 років тому Сансвіт потрапив у Книгу рекордів Гіннеса. Тоді було ретельно перевірено та каталогізовано 93 260 предметів. Цього вистачило, щоб перевершити у чотири рази попередній рекорд. Ранчо Обі-Ван продовжує доповнюватися новими експонатами. Зараз ця колекція нагадує сувенірний магазин з кількома залами та вітринами. Тут проводять екскурсії, можна навіть стати членом команди цього некомерційного музею й підтримувати його фінансово.

Які ще цікаві новини прочитати?

Нещодавно 24 Канал розповідав про ще один цікавий лот, який виставили на аукціон. Це був предмет з затонулого "Титаніка", а точніше – рятувальний жилет однієї з пасажирок. Жилет навіть має підписи пасажирів з рятувального човна №1.

До речі, це один із небагатьох жилетів з затонулого лайнера, які збереглися до нашого часу, і єдиний, який коли-небудь продавали з молотка. Лот планували продати за 475 тисяч доларів, а в результаті продали за понад 900 тисяч доларів.