Гороскоп на 4 травня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Не намагайтеся полагодити все, що зламалося вдома за останній місяць. Краще замовте піцу та подивіться цікаве кіно, бо інакше тільки сильніше втомитеся.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Ваші грандіозні плани на вечір можуть зруйнуватися через раптове бажання просто полежати. Дозвольте собі цю маленьку слабкість і не сваріть себе за порожній список справ.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Випадково знайдена стара річ у кишені куртки викличе приємну ностальгію. Видаліть зайві фото та старі діалоги з телефону, щоб звільнити місце для нових моментів.
Рак (22 червня – 22 липня)
Сьогодні ідеальний день, щоб ігнорувати дзвінки з невідомих номерів і зайвих людей. Приготуйте щось смачне та нарешті дочитайте книгу, яку відкладали з минулого року.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Хтось із друзів може попросити про допомогу в нудних дрібницях. Не відмовляйте одразу, бо спільна справа принесе вам більше задоволення, ніж самотність перед телевізором.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Припиніть планувати кожну хвилину свого життя на тиждень наперед. Спробуйте хоча б кілька годин плисти за течією і не думати про дедлайни чи прибирання.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Ваш робочий настрій сьогодні прямо залежатиме від чистоти навколо. Просте впорядкування речей на столі допоможе нарешті розставити всі тривожні думки по поличках.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Сьогодні ви можете почути дуже дивну або навіть безглузду пораду від знайомих. Втім, робіть так, як підказує ваш власний здоровий глузд.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Не сидіть цілий день у чотирьох стінах. Навіть звичайна прогулянка до далекого магазину за продуктами стане для вас приємною пригодою.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
У понеділок ви відчуєте сильне бажання навести лад у тих куточках квартири, куди зазвичай не доходили руки. Просто викиньте старий мотлох або переставте квіти, і ви відразу помітите, як покращився настрій.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Випадкова зустріч біля будинку може перетворитися на дуже довгу та цікаву розмову. Не поспішайте швидше зачинити двері, адже іноді спонтанність – саме те, що вам зараз треба.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Зосередьтеся на власних відчуттях і перестаньте намагатися всім навколо догодити. Тепла ванна або тиха музика ввечері допоможуть відновити сили перед важливими справами.