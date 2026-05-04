Яким буде 4 травня для всіх знаків зодіаку – вже розповів сайт Astrology.

Гороскоп на 4 травня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 4 травня для Овнів

Не намагайтеся полагодити все, що зламалося вдома за останній місяць. Краще замовте піцу та подивіться цікаве кіно, бо інакше тільки сильніше втомитеся.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 4 травня для Тельців

Ваші грандіозні плани на вечір можуть зруйнуватися через раптове бажання просто полежати. Дозвольте собі цю маленьку слабкість і не сваріть себе за порожній список справ.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 4 травня для Близнюків

Випадково знайдена стара річ у кишені куртки викличе приємну ностальгію. Видаліть зайві фото та старі діалоги з телефону, щоб звільнити місце для нових моментів.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 4 травня для Раків

Сьогодні ідеальний день, щоб ігнорувати дзвінки з невідомих номерів і зайвих людей. Приготуйте щось смачне та нарешті дочитайте книгу, яку відкладали з минулого року.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 4 травня для Левів

Хтось із друзів може попросити про допомогу в нудних дрібницях. Не відмовляйте одразу, бо спільна справа принесе вам більше задоволення, ніж самотність перед телевізором.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 4 травня для Дів

Припиніть планувати кожну хвилину свого життя на тиждень наперед. Спробуйте хоча б кілька годин плисти за течією і не думати про дедлайни чи прибирання.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 4 травня для Терезів

Ваш робочий настрій сьогодні прямо залежатиме від чистоти навколо. Просте впорядкування речей на столі допоможе нарешті розставити всі тривожні думки по поличках.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 4 травня для Скорпіонів

Сьогодні ви можете почути дуже дивну або навіть безглузду пораду від знайомих. Втім, робіть так, як підказує ваш власний здоровий глузд.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 4 травня для Стрільців

Не сидіть цілий день у чотирьох стінах. Навіть звичайна прогулянка до далекого магазину за продуктами стане для вас приємною пригодою.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 4 травня для Козорогів

У понеділок ви відчуєте сильне бажання навести лад у тих куточках квартири, куди зазвичай не доходили руки. Просто викиньте старий мотлох або переставте квіти, і ви відразу помітите, як покращився настрій.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 4 травня для Водоліїв

Випадкова зустріч біля будинку може перетворитися на дуже довгу та цікаву розмову. Не поспішайте швидше зачинити двері, адже іноді спонтанність – саме те, що вам зараз треба.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 4 травня для Риб

Зосередьтеся на власних відчуттях і перестаньте намагатися всім навколо догодити. Тепла ванна або тиха музика ввечері допоможуть відновити сили перед важливими справами.