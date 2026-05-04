По этому случаю решили напомнить вам о самых дорогих лотах, связанных со "Звездными войнами", которые когда-либо продавали на аукционе. Фанаты выкладывали за эти вещи миллионы, пишет Mini Museum.

Самые дорогие коллекционные предметы "Звездных войн"

На первом месте стоит X-Wing от производителя реквизита из Industrial Light and Magic. Грег Джейн создал эту модель для одной из финальных сцен фильма "Эпизод IV: Новая надежда". Модель продали с молотка за 3,1 миллиона долларов. Дело в том, что многие битвы в "Звездных войнах" требовали уничтожения миниатюр с помощью взрывчатки. Художникам приходилось создавать много копий кораблей, чтобы их хватало на несколько дублей. Но этот экспонат чудом остался целым. Грег Джейн говорит, что нашел его в картонной коробке в своем доме.

X-Wing продали на аукционе за несколько миллионов долларов / Фото Mini museum

Далее идет модель R2D2, которую продали на аукционе за 2,7 миллиона долларов. Это была полномасштабная модель R2D2, верного дроида-астромеханика Люка Скайуокера. Он был собран из деталей различных серийных моделей, использовавшихся в "Эпизоде IV". Говорят, что сейчас этот лот стоит уже 4,1 миллиона долларов.



Самая дорогая модель R2D2 / Фото Mini museum

На третьем месте по количеству полученных денег на аукционе идет повстанческий Y-Wing, который продали за 2,3 миллиона долларов. Эта миниатюра была использована в сцене штурма "Звезды Смерти" в Эпизоде IV. Модель отличается от культового X-Wing своей конструкцией, она имеет множество изящных деталей, созданных художниками ILM.



Модель Y-Wing в свое время продали на аукционе / Фото Mini museum



И за 1,3 миллиона долларов продали фигурки Боба Фетта с комплектом ракетницы. Когда-то эту фигурку получали поклонники по почте вместе с другими товарами. Но позже ее отозвали, потому что "ракеты" представляли риск удушения. Сейчас уже и неизвестно сколько таких фигурок на самом деле есть у людей, поскольку они никогда не поступали в продажу.



Фигурки Боба Фетта продали на аукционе за миллион долларов / Фото Mini museum

Крупнейшая в мире коллекция предметов, посвященных "Звездным войнам"

Если этот американец захочет продать свою коллекцию на аукционе, он станет самым богатым человеком в мире. По крайней мере, так кажется, потому что Стив Сансвит из США собрал примерно 500 тысяч уникальных предметов, посвященных "Звездным войнам", пишет Guinness World Records. Свою коллекцию он разместил на ранчо Оби-Ван в северной Калифорнии.



Стив Сансвит собрал самую большую коллекцию предметов "Звездных войн" / Скрин видео

Более 10 лет назад Сансвит попал в Книгу рекордов Гиннеса. Тогда было тщательно проверено и каталогизировано 93 260 предметов. Этого хватило, чтобы превзойти в четыре раза предыдущий рекорд. Ранчо Оби-Ван продолжает дополняться новыми экспонатами. Сейчас эта коллекция напоминает сувенирный магазин с несколькими залами и витринами. Здесь проводят экскурсии, можно даже стать членом команды этого некоммерческого музея и поддерживать его финансово.

