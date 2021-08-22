Незвичайний гумористичний ролик був опублікований на сторінці команди у твітері 19 серпня. Таким чином іспанський клуб Ла Ліги Real Betis оголосив про підписання контракту з аргентинським захисником Германом Пеццеллою.

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GTA IV: Real Betis Edition – саме так називається відео, що пародіює ігри Grand Theft Auto 4 і Grand Theft Auto: San Andreas. У ролику присутні і незручні рухи, і вид з-за спини, і інтерфейс з гри. Головну роль у відео зіграв нападник Real Betis Айтор Руібаль – йому довелося виконати ряд важливих місій та різних завдань. Наприкінці відео на стадіоні він передає клубну футболку новачку Герману Пеццеллі.

Вболівальники дуже тепло зустріли відео. Крім того, любителі футболу стверджують, що відео іспанського клубу вважається одним з кращих оголошень про трансфери в історії.

GTA IV: Real Betis Edition: дивитись онлайн відеопародію

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