Знайомства в образах тварин: Netflix показав трейлер нового реаліті-шоу Sexy Beasts

Netflix випустив трейлер нового шоу знайомств "Сексуальні звірі". У ньому люди, одягнені як тварини або інші істоти, будуть намагатися знайти свою половинку.

Sexy Beasts – нове шоу, яке презентував онлайн-кінотеатр Netflix. Це незвичайний проєкт про знайомства людей в образах тварин та інших істот з метою пошуку партнера на основі виключно внутрішнього світу.

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Трейлер, в якому учасники з'явилися в образах богомола, бобра, страхопуда, інопланетянина, панди, демона та інших істот, стрімінгова платформа показала у середу, 23 червня. І він вже привернув велику увагу глядачів.

Нове шоу може здатися неймовірно дивним. Проте воно має намір допомогти учасникам позбутися забобонів і комплексів. Унікальний підхід до побачень наосліп обіцяє стати веселим досвідом, оскільки люди будуть ходити на справжні побачення, повністю покриті хутром, кігтями і макіяжем. Проєкт намагатиметься довести, що люди можуть закохатися в чиюсь особистість, навіть не знаючи, як вона виглядає.

Сподіваючись попрощатися з поверхневими побаченнями, справжні одинаки використовують складний макіяж і протези, щоб перевірити справжню хімію побачень наосліп,

– йдеться в описі нового шоу.

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Прем'єра шоу, яке виводить романтику на новий рівень, запланована на 21 липня 2021 року. У першому сезоні покажуть шість епізодів.