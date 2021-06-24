Sexy Beasts – новое шоу, которое презентовал онлайн-кинотеатр Netflix. Это необычный проект о знакомствах людей в образах животных и других существ с целью поиска партнера на основе исключительно внутреннего мира.

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Трейлер, в котором участники появились в образах богомола, бобра, пугала, инопланетянина, панды, демона и других существ, стриминговая платформа показала в среду, 23 июня. И он уже привлек большое внимание зрителей.

Новое шоу может показаться невероятно странным. Однако оно намерено помочь участникам избавиться от предрассудков и комплексов. Уникальный подход к свиданиям вслепую обещает стать веселым опытом, поскольку люди будут ходить на настоящие свидания, полностью покрытые мехом, когтями и макияжем. Проект попытается доказать, что люди могут влюбиться в чью-то личность, даже не зная, как она выглядит.

Надеясь попрощаться с поверхностными свиданиями, настоящие одиночки используют сложный макияж и протезы, чтобы увидеть настоящую химию свиданий вслепую,

– говорится в описании нового шоу.

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Премьера шоу, которое выводит романтику на новый уровень, запланирована на 21 июля 2021 года. В первом сезоне покажут шесть эпизодов.