Borderlands – это адаптация франшизы видеоигр, в которой рассказывается об охотниках за головами, мусорщиках, наемниках и случайных убийцах на коварной планете Пандора. Чтобы отметить момент завершения съемок фильма, создатели экранизации игры поделились фото, где показали киноверсию робота Клэптрэпа.

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Одноколесный желтый робот, считавшийся талисманом серии Borderlands, предстал на снимке перед поклонниками с хлопушкой-нумератором. Киноверсия Клептрепа имеет характерные детали персонажа видеоигры: перевернутую трапециевидную форму тела, пару механических рук с прикрепленными инструментами, похожими на когти, синюю круглую линзу вместо глаза и одну шину.

Клэптрэп очень хотел, чтобы вы все знали, что он благополучно спустился по лестнице

Режиссер ленты Элай Рот ("Тайна дома с часами", "Хостел"), за сценарий отвечал Крейг Мейзин ("Чернобыль"). Озвучит механического героя актер Джек Блэк ("Панда Кунг-Фу", "Джуманджи"). По словам авторов фильма, премьера должна состояться в 2022 году.

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