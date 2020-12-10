Знайди мене, якщо зможеш: головоломки від домашніх улюбленців
Виявляється, не тільки котики вміють зливатися з навколишнім середовищем. #HiddenDogChallenge – новий челендж, в якому власники песиків діляться світлинами своїх домашніх улюбленців. Але чи зможете ви помітити собак, що ховаються на виду?
Чи знали ви, що собаки можуть бути чемпіонами у грі в хованки?
У групі Dogspotting Society соціальної мережі Facebook в рамках конкурсу #HiddenDogChallenge власники песиків з усього світу поділилися фотографіями своїх тварин, які вміло зливаються з навколишнім середовищем.
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Один песик лежить непоміченим в купі білизни. Інший чудово зливається з килимом на підлозі. Декого практично неможливо помітити на тлі засніженого лісу. А ще один мімікрує під купу м'яких іграшок.
Чи зможете ви знайти всіх захованих собак?
Знайди мене, якщо зможеш: головоломки від домашніх улюбленців / Фото Facebook
Знайди мене, якщо зможеш: головоломки від домашніх улюбленців / Фото Facebook
Знайди мене, якщо зможеш: головоломки від домашніх улюбленців / Фото Facebook
Знайди мене, якщо зможеш: головоломки від домашніх улюбленців / Фото Facebook
Знайди мене, якщо зможеш: головоломки від домашніх улюбленців / Фото Facebook
Знайди мене, якщо зможеш: головоломки від домашніх улюбленців / Фото Facebook
Знайди мене, якщо зможеш: головоломки від домашніх улюбленців / Фото Facebook
Знайди мене, якщо зможеш: головоломки від домашніх улюбленців / Фото Facebook
Знайди мене, якщо зможеш: головоломки від домашніх улюбленців / Фото Facebook
Знайди мене, якщо зможеш: головоломки від домашніх улюбленців / Фото Facebook
Знайди мене, якщо зможеш: головоломки від домашніх улюбленців / Фото Facebook
Знайди мене, якщо зможеш: головоломки від домашніх улюбленців / Фото Facebook
Знайди мене, якщо зможеш: головоломки від домашніх улюбленців / Фото Facebook
Знайди мене, якщо зможеш: головоломки від домашніх улюбленців / Фото Facebook
Знайди мене, якщо зможеш: головоломки від домашніх улюбленців / Фото Facebook
Знайди мене, якщо зможеш: головоломки від домашніх улюбленців / Фото Facebook
Знайди мене, якщо зможеш: головоломки від домашніх улюбленців / Фото Facebook
Знайди мене, якщо зможеш: головоломки від домашніх улюбленців / Фото Facebook
Знайди мене, якщо зможеш: головоломки від домашніх улюбленців / Фото Facebook
Знайди мене, якщо зможеш: головоломки від домашніх улюбленців / Фото Facebook
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