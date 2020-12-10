Оказывается, не только котики умеют сливаться с окружающей средой. #HiddenDogChallenge – новый челлендж, в котором владельцы песиков делятся фотографиями своих домашних любимцев. Но сможете ли вы заметить собак, прячущихся на виду?

Знали ли вы, что собаки могут быть чемпионами в игре в прятки?

В группе Dogspotting Society социальной сети Facebook в рамках конкурса #HiddenDogChallenge владельцы собак со всего мира поделились фотографиями своих животных, которые умело сливаются с окружающей средой.

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Один песик лежит незамеченным в куче белья. Другой прекрасно сливается с ковром на полу. Некоторых практически невозможно заметить на фоне заснеженного леса. А еще один мимикрирует под кучу мягких игрушек.

Сможете ли вы найти всех спрятанных собак?



Найди меня, если сможешь: головоломки от домашних любимцев / Фото Facebook



Найди меня, если сможешь: головоломки от домашних любимцев / Фото Facebook



Найди меня, если сможешь: головоломки от домашних любимцев / Фото Facebook



Найди меня, если сможешь: головоломки от домашних любимцев / Фото Facebook



Найди меня, если сможешь: головоломки от домашних любимцев / Фото Facebook



Найди меня, если сможешь: головоломки от домашних любимцев / Фото Facebook



Найди меня, если сможешь: головоломки от домашних любимцев / Фото Facebook



Найди меня, если сможешь: головоломки от домашних любимцев / Фото Facebook



Найди меня, если сможешь: головоломки от домашних любимцев / Фото Facebook



Найди меня, если сможешь: головоломки от домашних любимцев / Фото Facebook



Найди меня, если сможешь: головоломки от домашних любимцев / Фото Facebook



Найди меня, если сможешь: головоломки от домашних любимцев / Фото Facebook



Найди меня, если сможешь: головоломки от домашних любимцев / Фото Facebook



Найди меня, если сможешь: головоломки от домашних любимцев / Фото Facebook



Найди меня, если сможешь: головоломки от домашних любимцев / Фото Facebook



Найди меня, если сможешь: головоломки от домашних любимцев / Фото Facebook



Найди меня, если сможешь: головоломки от домашних любимцев / Фото Facebook



Найди меня, если сможешь: головоломки от домашних любимцев / Фото Facebook



Найди меня, если сможешь: головоломки от домашних любимцев / Фото Facebook



Найди меня, если сможешь: головоломки от домашних любимцев / Фото Facebook