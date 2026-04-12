Астрологиня Джеймі Райт впевнена, що для цих знаків зодіаку настав час переглянути минулі стосунки, творчі проєкти та інтереси, пише Pure WOW. Вона радить зайнятися цим вже у квітні, щоб можна було все почати з чистого аркуша у травні.

Дивіться також Докладали зусиль і отримають винагороду: це 4 успішні знаки зодіаку у квітні

Телець



Гороскоп для Тельців

Для початку Тельцям потрібен сон. Вам треба перепочити, бо у вашому календарі було занадто багато соціальних зобов'язань Далі ви зможете знайти баланс між активністю та відпочинком, навчитеся відпускати контроль і пропрацюєте внутрішні установки. Квітень стане піком завантаженості, тому успіх залежатиме від вашої здатності змінити власне ставлення до справ – тоді у своїх починаннях ви станете непереможними. Змініть мислення і тоді відчуєте великі зміни у всьому житті.

Терези



Гороскоп для Терезів

Терези зараз проходять перевірку на міцність у роботі та стосунках. Ретроградна Венера змушує вас відстоювати власні потреби та просити про підтримку частіше, ніж зазвичай. Цей час чітко покаже, які зв'язки варті зусиль, а які слід залишити в минулому. Можливі раптові розриви у дружбі чи на роботі, оскільки ви прагнете знайти справжню версію себе та позбутися всього зайвого. Готуйтеся до змін і в цей раз вони будуть гарними!