Зірки зійшлися так, що усі задумані плани здійсняться, тим більше, що ви над цим і самі непогано попрацювали, пише Your Tango. Підйом очікуйте у всіх сферах життя.

Телець



Відтоді як Уран уперше увійшов у знак Тельця у 2018 році, ви могли переживати втрати та розчарування в усіх сферах життя. Але ви не припиняли вірити у краще, і Всесвіт це помітив. Тепер життя стане значно легшим.

Протягом квітня ви нарешті зможете досягти довгострокового успіху та стабільності в кар'єрі та стосунках. Всесвіт наповнює вас енергією, тож із цим магнетизмом готуйтеся: усе, про що ви мріяли, почне поступово збуватися.

Овен



З такою кількістю енергії у вашому знаку, квітень буде для вас надзвичайно потужним. Це саме той імпульс, який потрібен для реалізації ваших планів. Цього місяця на вас чекає одна з найбільших трансформацій за останні роки. Ви відчуєте такий позитивний поштовх від карми, якого ще не відчували. Це означає, що якщо ви справді докладали зусиль, очікуйте на винагороду і у роботі, і у стосунках.

Близнюки



Уран, планета раптових змін, переходить у ваш знак 25 квітня. Цей момент знаменує початок нової ери, коли вас буде супроводжувати швидкий прогрес та прискорення результатів. Усі ті задуми, у які ви вкладали свою енергію, реалізуються набагато швидше, ніж ви очікували. Найважчий період життя уже майже позаду. Чим більше зусиль ви докладете зараз, тим вагомішими будуть ваші перемоги.

Риби



Квітень стане чудовим місяцем для вас. Ви можете дуже швидко здобути визнання та популярність. Від зміцнення репутації до успіхів у кар'єрі – усі навколо будуть під впливом вашої енергії.

Хоча минулого місяця ваше життя могло здаватися надто повільним через ретроградний Меркурій, зараз Меркурій і Марс дають вам величезний поштовх та мотивацію. Коли обидві планети перейдуть у знак Овна, темп вашого життя значно прискориться, щоб ви стрімко наблизилися до своїх цілей.