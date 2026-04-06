Тиждень розпочинається з гарних новин для 5 знаків зодіаку, які давно чекали на завершення справ та проєктів, розкриття свого потенціалу та подолання перешкод, пише Your Tango. Астропрогноз більше стосується професійної сфери, але і про особисте тут не варто забувати.

Гороскоп для Тельців

Робити помилки – це цілком нормально, особливо якщо ви на них будете вчитися. Не втрачайте з поля зору свої цілі й тоді цього тижня у вас вийде втілити задумані плани у життя.

Гороскоп для Близнюків

Цього тижня до вас завітають музи, які допоможуть завершити тривалий проєкт. У цей період ви також познайомитеся з людьми, у яких багато чого навчитеся.

Гороскоп для Скорпіонів

Протягом наступних кількох тижнів будьте готові до випробувань та перешкод. На щастя, зірки та планети допоможуть вам підготуватися до цього. Якщо ви працюєте самостійно, то можна звернутися по допомогу до друзів чи колег. Попри перешкоди, вам вдасться зі всім впоратися.

Гороскоп для Стрільців

Цього тижня боріться за те, чого прагнете у своїх стосунках чи професійних цілях. Зараз настав час, щоб розкрити свій потенціал та спрямувати потужну енергію на здійснення планів.

Гороскоп для Водоліїв

Цього тижня ви будете максимально вмотивовані виконати всі свої плани. Це ваш шанс доопрацювати все, що ви розпочали кілька місяців тому, оскільки тепер у вас набагато більше ясності та впевненості. Чекайте підтримки від родини та старших людей.