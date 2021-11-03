Змінює все: чарівні фото людей до та після того, як їх попросили усміхнутися

17:21

Австралійський фотограф Джей Вайнштейн широко відомий в мережі своїм проєктом, в якому показує, як звичайна усмішка здатна змінити людину. Спершу він фотографує перехожих зі звичайним виразом обличчя, а після цього просить їх усміхнутися і робить ще один знімок. Різниця вражає.