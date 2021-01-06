Зазвичай дрібні злодюги не наділені розумом і кмітливістю, адже намагаючись вкрасти дрібну суму з придорожніх магазинчиків, вони ризикують сісти далеко і надовго. Крім того, деякі грабіжники завдяки вдалому збігу обставин отримують по заслугах миттєво.

Наближаються свята, а це означає, що в якийсь момент ви обов'язково побачите класичний сімейний фільм "Сам удома" по телевізору або на стрімінгових сервісах. З Мокрими бандитами відбувається безліч жахливих та невдалих речей, коли вони намагаються увірватися в будинок Маккалістерів.

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Але якщо вам набридло дивитися на невдачі бандитів із "Сам удома" – Розваги 24 пропонують переглянути ролик, в якому зібрані відбірні фейли справжніх злодюжок. Деякі люди народжені бути злочинцями, але явно не хлопці з цього відео.