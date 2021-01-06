"Вибираючи готель, обов'язково пошукайте відгуки!" – таку пораду роздають буквально всі туристичні пабліки. Звучить логічно, адже враження попередніх постояльців – це і правда важливо. Пропонуємо переглянути відгуки у фото невдалих бронювань готелів і Airbnb.

В наш час вже неможливо уявити ситуацію, коли людина бронює готель, не дивлячись на відгуки в Інтернеті. Досвід людей, які вже користувалися послугами готелю допомагає вибрати і навіть стає вирішальним фактором. Та все одно, один з головних страхів мандрівників – виявити, що заброньоване житло виглядає не так, як на фото.

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Адже іноді наші очікування не виправдовуються. Тож щоб відгуки дійсно допомагали, потрібно не тільки читати, але і робити свій внесок – писати їх, як позитивні, так і негативні. Bored Panda на своєму сайті зібрала розповіді користувачів мереж у фото про найневдаліші зупинки в Airbnb та готелях.

Підлога в моєму готелі, і за цей номер я заплатив 75 доларів

Плаский килим в готелі в Кельні, Німеччина, що імітує пишну поверхню

Судячи з усього, наш готель дуже буквально сприйняв наш запит на міні-холодильник. Банан для масштабування

Показую вам басейн у моєму готелі в Чеджу 2017 року

Готельний номер в Німеччині

Airbnb сказав, що у мене буде балкон, але серйозно

Вид з ліжка нашого готельного номера

Я знайшов це в готелі в Росії

Фен і душова кабіна в готелі Каїру

Заселився в готель і відразу виселився

Вигляд з вікна у моєму номері

Преміум Мотель

Басейн в моєму готелі в Бірмінгемі, Алабама. Так, це туалет

Сусід по кімнаті

Забронював Airbnb з видом на море. Не можу поскаржитися

Прибиральниця в готелі в Єгипті зробила цей рушник-мавпу та одягла в мої вживані боксери

Від французької альтернативи Airbnb

Коли просто хочеться побути одному у ванній кімнаті свого готельного номера, але в ній без всякої причини є вікно

Прийняття душу обіцяє бути енергійним

Це сходи в нашому готелі

Трохи занизький душ, вам не здається?

Мій номер в готелі з видом на океан

Ванна в нашому Airbnb була досить маленькою

Коли доплатили за номер з великим телевізором

Ця фотографія в холі готелю виглядає як лобкова зона

"Басейн" в моєму готелі