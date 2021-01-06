"Выбирая отель, обязательно поищите отзывы!" – такой совет раздают буквально все туристические паблики. Звучит логично, ведь впечатление предыдущих постояльцев – это и правда важно. Предлагаем посмотреть отзывы неудачных бронирований отелей и Airbnb в фотографиях.

В наше время уже невозможно представить ситуацию, когда человек бронирует отель, не смотря на отзывы в Интернете. Опыт людей, которые уже пользовались услугами отеля помогает выбрать и даже становится решающим фактором. Но все равно, один из главных страхов путешественников – обнаружить, что забронированное жилье выглядит не так, как на фото.

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Ведь иногда наши ожидания не оправдываются. Поэтому чтобы отзывы действительно помогали, нужно не только читать, но и вносить свой вклад – писать их, как положительные, так и отрицательные. Bored Panda на своем сайте собрала рассказы пользователей сетей в фото о самых неудачных остановках в Airbnb и гостиницах.

Пол в моем отеле, и за этот номер я заплатил 75 долларов

Плоский ковер в отеле в Кельне, Германия, имитирующий пышную поверхность

Судя по всему, наш отель очень буквально воспринял наш запрос на мини-холодильник. Банан для масштабирования

Показываю вам бассейн в моем отеле в Чеджу 2017 года

Гостиничный номер в Германии

Airbnb сказал, что у меня будет балкон, но серьезно

Вид с кровати нашего гостиничного номера

Я нашел это в отеле в России

Фен и душевая кабина в отеле Каира

Заселился в гостиницу и сразу выселился

Вид из окна в моем номере

Премиум Мотель

Бассейн в моем отеле в Бирмингеме, Алабама. Да, это туалет

Сосед по комнате

Забронировал Airbnb с видом на море. Не могу пожаловаться

Уборщица в отеле в Египте сделала это полотенце-обезьяну и одела в мои бывшие в употреблении боксеры

От французской альтернативы Airbnb

Когда просто хочется побыть одному в ванной комнате своего гостиничного номера, но в ней без всякой причины есть окно

Принятие душа обещает быть энергичным

Это лестница в нашем отеле

Немного низкий душ, вам не кажется?

Мой номер в отеле с видом на океан

Ванна в нашем Airbnb была довольно маленькой

Когда доплатили за номер с большим телевизором

Эта фотография в холле отеля выглядит как лобковая зона

"Бассейн" в моем отеле