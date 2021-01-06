Обычно мелкие ворюги не наделены умом и сообразительностью, ведь пытаясь украсть мелкую сумму из придорожных магазинчиков, они рискуют сесть далеко и надолго. Кроме того, некоторые грабители благодаря удачному стечению обстоятельств получают по заслугам мгновенно.

Приближаются праздники, а это значит, что в какой-то момент вы обязательно увидите классический семейный фильм "Один дома" по телевизору или на стриминговых сервисах. С Мокрыми бандитами происходит множество ужасных и неудачных вещей, когда они пытаются ворваться в дом Маккалистеров.

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Но если вам надоело смотреть на неудачи бандитов из "Один дома" – Развлечения 24 предлагают посмотреть ролик, в котором собраны отборные фейлы настоящих воришек. Некоторые люди рождены быть преступниками, но явно не ребята из этого видео.