Злодій забрав із будинку ноутбук, водійське посвідчення та інші документи. А разом з тим він вирішив випрати власний брудний одяг. Схоже, що чоловіка щось налякало, і йому довелося швидко тікати з будинку. Про прання він забув – одяг так і залишився у пральній машині.

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Господарі будинку викликали поліцію як тільки повернулися додому. Вони швидко виявили чужий одяг, на якому залишилися сліди ДНК чоловіка. Так правоохоронцям вдалося вирахувати злочинця. Також вони виявили, що Террі Хатлі здійснив ще одне пограбування через 2 місяці після першого. Того разу він зламав шафку з медикаментами.



Террі Хатлі вирішив випрати одяг під час пограбування / Фото SWNS

Злочинця затримали, і він визнав свою провину у двох пограбуваннях та зберіганні наркотичних речовин класу А. Суд виніс йому вирок – 12 місяців позбавлення волі.

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