Грабитель забрал из дома ноутбук, водительское удостоверение и другие документы. Вместе с тем он решил постирать собственную грязную одежду. Похоже, что мужчину что-то напугало, и ему пришлось быстро убегать из дома. О стирке он забыл – одежда так и осталась в стиральной машине.

Это интересно Приносят удачу и выигрыш: 5 самых популярных талисманов для гемблеров

Хозяева дома вызвали полицию как только вернулись домой. Они быстро обнаружили чужую одежду, на которой остались следы ДНК мужчины. Так правоохранителям удалось вычислить преступника. Также они обнаружили, что Терри Хатли совершил еще одно ограбление через 2 месяца после первого. В тот раз он взломал шкафчик с медикаментами.



Терри Хатли решил постирать одежду во время ограбления / Фото SWNS

Преступника задержали. Он признал свою вину в двух ограблениях и хранении наркотических веществ класса А. Суд приговорил его до 12 месяцев лишения свободы.

Читайте также Поляк украл в магазине почти 600 лотерейных билетов: ни один из них не был выигрышным