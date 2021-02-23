Зірки "Гаррі Поттера" і "Володаря перснів" розповіли, як їх плутали: кумедні історії
Елайджа Вуд, який зіграв Фродо у "Володарі перснів", і Денієл Редкліфф, який зіграв Гаррі Поттера, розповіли, як їх приймали один за одного.
Джерело:Digital Spy
У розмові з журналом Empire Magazine актори Денієл Редкліфф і Елайджа Вуд розповіли історії про те, як їх часто приймають один за одного, після їх головних ролей у фільмах "Гаррі Поттер" та "Володар перснів".
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Під час бесіди, кожен з акторів згадав обставини, в яких вони були переплутані з іншим, через головні ролі у відомих кінострічках.
Хоча ми обидва невисокі, бліді, блакитноокі і шатени, я б не сказав, що ми дуже схожі. Але уявлення про нас абсолютно однакове... коли люди кажуть мені: "Володар кілець!", я відповідаю буквально наступне: "Ні. Інший актор",
– розповідає Денієл Редкліфф.
Денієл Редкліфф у ролі Гаррі Поттера / Фото wikipedia
Одного разу я їхав у ліфті – там були тільки я і ще один чоловік, і я відчув, як він пильно дивиться на мене. І прямо перед відкриттям дверей він, нарешті, набрався хоробрості, показав на мене і сказав: "Гаррі Поттер!" Я сказав "Ні" і пішов,
– поділився спогадами Елайджа Вуд.
Елайджа Вуд у ролі Фродо / Фото wikipedia
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