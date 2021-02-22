Канал Comedy Central випустив короткий тизер нового спеціального епізоду мультсеріалу "Південний Парк" про пандемію COVID-19 і вакцинацію.

Шанувальники "Південного парку" отримають другий раунд комедії, натхненної коронавірусом, оскільки компанія Comedy Central представить ще один годинний спеціальний випуск про пандемію.

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У попередньому випуску Ренді захопив зростаючий ринок марихуани, коли він усвідомив свою роль у спалаху Covid. Картман, все ще одягнений в піжаму після дистанційного навчання, не надто схвильований поверненням в "рабство" шкільного класу, де вчителів, здається, замінили поліцейські.

Годинний епізод, який вийде 10 березня 2021 року є продовженням минулорічного випуску South ParQ The pandemic Special, який отримав найкращі рейтинги за сім років.

За сюжетом жителі міста вимагають від влади вакцинувати населення від коронавірусу. Головні герої стикаються з вороже налаштованими активістами, які заважають прищепитися вчителю.