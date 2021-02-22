Канал Comedy Central выпустил короткий тизер нового специального эпизода мультсериала "Южный Парк" о пандемии COVID-19 и вакцинации.

Поклонники "Южного парка" получат второй раунд комедии, вдохновленной коронавирусом, поскольку компания Comedy Central представит еще один часовой специальный выпуск о пандемии.

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В предыдущем выпуске Рэнди захватил растущий рынок марихуаны, когда он осознал свою роль во вспышке Covid. Картман, все еще одетый в пижаму после дистанционного обучения, не слишком взволнован возвращением в "рабство" школьного класса, где учителей, кажется, заменили полицейские.

Часовой эпизод, который выйдет 10 марта 2021 года является продолжением прошлогоднего выпуска South ParQ The pandemic Special, получившего самые лучшие рейтинги за семь лет.

По сюжету жители города требуют от властей вакцинировать население от коронавируса. Главные герои сталкиваются с враждебно настроенными активистами, которые мешают привиться учителю.