В прошлом году дом из "Молчания ягнят" за 300 тысяч долларов приобрел большой поклонник этого фильма Крис Роуэн. Недавно он открыл в доме отель и предлагает его в аренду для проведения различных мероприятий.

3-этажный особняк в стиле английской королевы Анны расположен в Питсбурге, штат Пенсильвания, США. Вид дома нынешний владелец решил сохранить. Поэтому он лишь немного освежил краску и добавил зеленых насаждений.

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Крис Роуэн обьявил, что двери дома открыты для посетителей. В стоимость проживания входить ночлег и завтрак. Но здесь можно не только пожить, а еще и отпраздновать свадьбу или провести другое мероприятие. Кроме того, владелец будет организовывать экскурсии с гидом для поклонников триллера "Молчание ягнят".

Я с гордостью сообщаю, что дом Буффало Билла открыт для жертв. То есть для общественности,

– пошутил Крис Роуэн.

В будущем Крис Роуэн планирует создать в особняке копию "мастерской" Буффало Билла и интерактивный музей. Кроме того, на территории он построит бассейн для посетителей.

Как выглядит дом из "Молчания ягнят"